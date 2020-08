“Lo van a dejar morir por no tener papeles”

(NOTICIAS YA).-Usted recordará el caso de Moisés Cabrera, un padre de nuestro estado que necesita ayuda económica para pagar un costoso tratamiento que mantiene funcionando su corazón mientras espera un trasplante.

Esta semana recibió la peor noticia de su vida, le dijeron que no era elegible para recibir un corazón nuevo por ser indocumentado, según denuncia la familia.

“Lo van dejar morir por no tener papeles. Es injusto todo esto que está pasado”, denunció llorando su esposa Lina Godínez.

Moisés Cabrera habló con Univsion y dijo “acabo de recibir una de las más malas noticias que me pudieron haber dado, que no califico para hacer un trasplante de corazón por falta de papeles”.

Lo más irónico del caso, dice la familia de este padre hispano, es que Moisés se había enlistado para ser donante el día que le tocara partir de esta tierra, pero nunca imaginó que sería él quien lo necesitaría.

“No es justo que nos dejen ser donantes y no recibir por ser indocumentados”, reclama entre lágrimas su esposa, que junto a su hija dicen que no se quedarán de brazos cruzados, continúan recaudando fondos para buscar una solución independiente.

Para colaborar clic aquí: AYUDEMOS A SALVAR A MOISÉS

Pero mientras pasan los segundos, el tiempo de vida de Moisés se agota, su corazón podría paralizarse en cualquier momento.

“Yo estoy dependiendo de esta medicina. Sin esta medicina mi corazón no funciona”, dice temeroso el inmigrante mexicano mientras pide ayuda.“De corazón les pido su ayuda porque la familia depende de mí”.

Desde que dimos a conocer la historia en Univisión, la familia ha recaudado más de 23 mil dólares gracias a la ayuda de la comunidad, que incluso organizó una caravana de apoyo en el hospital donde permanece Moisés.

También ha iniciado una campaña para denunciar las complicaciones e injusticias que aseguran enfrentar los indocumentados a la hora de recibir un trasplante.

Ayuda para salvar su corazón

Una bacteria en el estómago fue el detonante para que Moisés Cabrera comenzara a sufrir de una insuficiencia cardíaca, hecho que ni él mismo creyó que podía padecer.

Un corazón nuevo es la única vía de escape para este sufrimiento, pero su costo elevado es el obstáculo que ahora se le presenta en el camino hacia su sanación, aunado a la incertidumbre que viven los pacientes de patologías similares y que necesitan un trasplante para poder seguir con vida.

En Estados Unidos, pese a ser el país de las oportunidades y protagonista del sueño americano de muchos hispanos, en casos como el de Moisés Cabrera puede convertirse en una pesadilla, debido a que la salud es costosa, siendo el trasplante de corazón una cirugía complicada y muchas veces inalcanzable, su costo puede llegar a ser de 200 mil dólares o más, dinero con el que no cuenta esta familia mexicana.

En ese sentido, han abierto una cuenta de ‘Go Fund Me’ para recibir ayuda de la comunidad. Ante esto, Moisés Cabrera expresó que: “rogarles y pedirles de la manera más atenta su ayuda, porque estoy pasando por una situación difícil”.

PARA AYUDAR A CLIC: AYUDEMOS A MOISES A SALVAR SU CORAZÓN

Lina Godinez, esposa de Moisés, pidió que “recen por nosotros y sí pueden ayudarnos, o si hay alguna institución o doctores que nos ayuden, porque a mí se me hace muy difícil y siento mucha impotencia de que si no tienes dinero no te hacen nada”.

Moisés Cabrera, tiene más de 4 semanas hospitalizado recibiendo un tratamiento cuyo valor ronda los 2 mil dólares al mes, que le mantiene su corazón en marcha, pero que no le salva de la muerte.

Según su hija, Daniela Cabrera, “él ya tenía una operación de una válvula en su corazón, así que cuando se puso malo fue mucho peor para él”.

Especialistas en el país, aseguran que hay más de dos mil personas esperando trasplante de corazón de los cuales unos 500 son hispanos.