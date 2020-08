Mujer recibe su licencia; la foto no era de ella sino de una silla

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Tennessee se sorprendió al recibir su licencia de conducir y encontrar la foto de una silla en lugar de la suya.

LEE: Inmigrante Informado lanza campaña para obtener licencias de conducir

Jade Dodd le dijo a WKRN, afiliada de CNN, que recientemente renovó su licencia en el condado de Hickman y, cuando esta llegó por correo el jueves, en lugar de su imagen aparecía la foto de una silla vacía en la identificación.

“La señora del DMV realmente no me creía cuando le dije ‘oye, necesito que me arreglen la licencia’”, relató Dodd.

FOTOS: Madre mexicana crea iniciativa para ayudar a niños sin Internet

El Departamento de Seguridad de Tennessee le dijo a CNN que el error administrativo ocurrió cuando se capturó la imagen incorrecta y se guardó en el perfil de Dodd.

“Cuando el Departamento se enteró de su situación, inmediatamente arreglamos las cosas con la clienta y le proporcionamos una licencia con su foto real. Hemos abordado esta situación internamente”, dijo Wes Moster, director de Comunicaciones.

LEE: Explosión en Beirut sorprendió a novia en plena sesión fotográfica

Dodd solo piensa que es gracioso y una buena manera de aliviar el ánimo entre el coronavirus.

“A mi jefe le parece más divertido que a nadie. Estaba en el trabajo el viernes y él señaló una silla afuera de la puerta de su oficina y dijo, ‘Pensé que eras tú, la saludé esta mañana’”, narra Dodd entre risas, agregando que incluso extraños comenzaron a enviarle memes en redes sociales.

*Incluye información de CNN

VIDEO RELACIONADO: