Salones de belleza planean desafiar ordenes de cierre ante el COVID-19

(NOTICIAS YA).-Primero fueron los gimnasios y ahora son otros negocios los que empiezan a desafiar las decisiones de cierres por la pandemia de parte de las autoridades de salud.

Los salones de belleza, manicuristas y pedicuristas en los últimos seis meses han encerrado cuatro meses y medio, a raíz de la decisión de los gobiernos locales y estatales ante el aumento de contagios por COVID-19.

Muchos negocios no tienen la capacidad de cerrar por 5 meses, por eso ahora miles de negocios en el estado, se han manifestado vía Facebook e Instagram, y planean abrir el próximo 17 de agosto pase lo que pase.

“En realidad hicimos un buen trabajo para abrir, tuvimos cero casos de COVID. Si estamos un poco desilusionados que nos hayan cerrado y si la opción es o cerrar o abrir y que me multen, prefiero abrir y que me multen de todas maneras me va a ir mal.” Comentó Héctor Díaz, Propietario Raven and Sage.

De acuerdo a los trabajadores y dueños de estos tipos de negocios, no es desobediencia, es simplemente modo de sobrevivencia ante la crisis de la pandemia del COVID-19, y el estar cerrados por meses no los ayuda económicamente.

Tanto dueños como empleados necesitan trabajar a pesar de posibles multas.

“Pues no se me hace nada justo que nos vayan a poner multa, ya que como estilistas en la escuela aprendimos exactamente como tener todo limpio.” Dijo Andrea Prieto, Estilista.

Para salones de belleza y uñas, operar al aire libre como lo hacen algunos, no es lo suficiente higiénico.

Varios dueños de salones han tenido que cerrar sus puertas permanentemente, por lo que en San Diego y en todo el Estado de California, esperan abrir sus puertas este lunes 17 de agosto a pesar de las consecuencias.