“A STAR IS BORN”

(NOTICIAS YA).- San Juan Puerto Rico, 13 de Agosto del 2020- Tras la ansiada espera por sus

miles de seguidores en las diversas plataformas digitales, Delić nos lleva a sentir lo

más intimo de sus emociones y abre una ventana a su alma dentro del video musical

No Te Voy a Ver, primer sencillo de su nueva producción discográfica.

Delić nos visitó en Despierta Orlando:

En su letra, la canción muestra la añoranza, la incertidumbre, el no estar frente a un

amor y esas ganas de verle llegar pese a la distancia de un día. Tal vez signifique

inclusive la posibilidad de perderlo para siempre sin verle nunca más.

El tema abre paso a una realidad social actual ya que evoca ese amor al que no

podemos ver, ni tener al lado. Ya sea un amante, un padre, un familiar o un amigo que,

aunque tengamos cerca, no le podemos abrazar. Inspirada en momentos ante la

pérdida de su padre, el tema gana una potencia emocional sobre todo cuando muchos,

aún no pueden ver a sus seres queridos, ante la realidad social impuesta por la

pandemia.

Mira su video musical:

El lenguaje ante esta pérdida física es de carácter universal que trasciende

al espíritu en vibración de la emoción pura, genuina y sincera. El tema transporta y

traslada a cualquier situación donde no se sabe si volveremos a ver o a abrazar a ese

ser querido, sea quién sea.

Composición:

Su composición y manera de cantar establecen una nueva tendencia artística poco

explorada en la industria musical latina. Sin lugar a duda, revolucionará oídos

musicales bajo altos estándares en producción musical sin dejar de ser altamente

comercializable y dedicada a un público muy segmentado.

No hay mejor manera para describir este prodigio musical que entrelaza una extremada

belleza física con creatividad, emoción, dulzura y matices en la destreza vocal.

La joven talentosa Delić deleita a cualquier tipo de audiencia con su capacidad

interpretativa que la hacen exclusiva y pionera en su propio género. Sus tonos graves

son muy apasionados, tan profundos o dulces como susurros que llegan al alma.

Esta creación musical es altamente esperada por miles de seguidores e “influencers”

que ya siguen a Delić en las redes sociales. Sus plataformas digitales son un deleite

visual copado de imágenes artísticas, fotografías y videos cortos en los que muestra su

talento y presenta ventanillas a su vida personal como un ejemplo sano a seguir.

La pieza es un recorrido por las emociones envueltas en su voz en la añoranza de este

amor a distancia aún en cercanía, ese amor que no ha regresado o que, teniéndolo

cerca, no podemos ver. Presenta la ironía de estar y no estar que nos ha abrazado en

la realidad actual de la sociedad en distanciamiento, tal vez de un amor efímero o de un

familiar que no sabemos si sobrevivirá a un espacio suspendido entre la vida y el

tiempo.

El Video:

Este visual poético en todos sus aspectos es un introspectivo a la cotidianidad donde

nos deja entrar en la intimidad de sus sentimientos al calentar su alma entre la

ansiedad, desesperación y finalmente a la aceptación ante la espera de un día.

La música ejerce el sonido de un corazón que palpita en la calentura del deseo y la

impotencia de no poder abrazar a esa persona. Delić muestra su voz rica en matices y

con la continua repetición de la frase, No te Voy a Ver, anuncia la aceptación de no

verlo mañana pese a esas ansias y la impotencia. Esta repetición constante, tal cual un

mantra, lleva a una aceptación.

La Producción:

La pieza entera es una creación artística orquestada por grandes de la música y la

esencia de pura poesía visual que se incorpora en las imágenes del video musical.

Delić ha sido abrazada por el toque mágico de Willy Rodríguez, compositor y productor

Multi-Platino de Cultura Profética, junto a los galardonados músicos Manuel Lara, Gabo

Lugo y Brandon Cores. Completamente mezclado utilizando tecnología analógica por el

ingeniero ganador “Multi-Grammy” Ben Kane y “masterizado” por Alex DeTurk en New

York. Esta joya es un proyecto musical hermoso que sale de la norma para traer algo

completamente especial y único en este tiempo.

Acerca de Delić:

En si, una musa de inspiración con su historia de vida. Hija de un padre serbio y una

madre holandesa, ha sido lo que ella considera "ciudadana del mundo". Aunque

nacida en Holanda, fue criada en lugares como Costa Rica, Panamá y hoy día reside

en Puerto Rico. Cuenta con un gran apoyo musical de grandes en la industria de la

creatividad y la buena música. Además, cuenta también con miles de seguidores en las

redes sociales en las que presenta una imagen cándida con una estética visual pura y

artística.

La hermosa joven de 26 años considera a su edad como solo un número ya que según

ella es una, "Anciana de pelo rubio, mujer a la medida de mis sueños y mis

inseguridades”.

Por sus miles experiencias vividas Delić comenta que " Sé de hambre, sé de soledad y

sé de vida más de lo que supieron siempre las niñas de mi edad. Tengo 26

multiplicados por las veces que me tuve que reinventar y “cantar me salva del tedio

cada día de mi vida”;.

Hoy asegura que esta producción musical es para su familia ya que viene de los

sueños artísticos de su padre, que los hizo a un lado por el amor y sus hijos.

"Me toca hoy escribir la página del libro de los dos con estas canciones. El ya las

escuchó, en su hospital de Serbia donde se me fue hace unos meses, frente a mis ojos

y sin mi permiso. Este trabajo, mi primer trabajo, es también mi primer sueño. Va para

él y para los que se unan a mí en el rescate de mis fantasmas y de la música que se siente” .