EE.UU. pide cambiar regla de duchas tras quejas de Trump sobre su pelo

(POLÍTICA YA). – El Departamento de Energía propuso revertir los estándares de eficiencia de agua de tres décadas para los cabezales de ducha, solo para que el presidente Donald Trump pueda tener más tiempo para lavar su “melena”.

Según una ley de 1992, las cabezas de duchas no pueden producir más de 2.5 galones (9.5 l) de agua por minuto.

El gobierno de Trump quiere que ese límite se aplique a cada boquilla, en lugar de al accesorio general, algo que defensores de los consumidores y del medio ambiente argumentan que es un desperdicio e innecesario.

El paso fue tomado luego de las repetidas quejas de Trump sobre la presión deficiente del agua mientras se baña.

“Entonces, cabezales de ducha – te duchas, el agua no sale. Quieres lavarte las manos, el agua no sale. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí más tiempo o te duchas más? Porque mi cabello, no sé ustedes, pero tiene que ser perfecto. Perfecto “, dijo.

UN PLAN ‘TONTO’

Básicamente, el plan busca cambiar la definición federal de cabezal de ducha para permitir que los fabricantes aumenten drásticamente el uso de agua.

“Si el presidente necesita ayuda para encontrar una buena ducha, podemos indicarle algunos sitios web excelentes para consumidores”

La propuesta revertiría la guía de 2011 del Departamento de Energía que determinó que cuando el Congreso usó el término “cabezal de ducha”, “en realidad significaba ‘ cualquier cabezal de ducha’, y que un cabezal de ducha con múltiples boquillas constituye un solo cabezal de ducha para propósitos del estándar de conservación de agua”.

“Si el presidente necesita ayuda para encontrar una buena ducha, podemos indicarle algunos sitios web excelentes para consumidores que le ayudarán a identificar un buen cabezal de ducha que proporcione un baño denso y una buena ducha”, dijo a la agencia de noticias Prensa Asociada, (AP) Andrew deLaski, director ejecutivo del grupo de conservación de energía Appliance Standards Awareness Project.

DeLaski consideró la propuesta como “tonta”.

Con cuatro o cinco o más boquillas, “podrías tener 10.15 galones por minuto saliendo del cabezal de la ducha, literalmente probablemente sacándote del baño”, indicó.