La razón por la que Trump bloquea el paquete de estímulo

(POLÍTICA YA). – Ya es oficial la razón por la que la Casa Blanca rehúsa llegar a un acuerdo con los demócratas del Congreso sobre un nuevo paquete de alivio económico por la pandemia del coronavirus.

RETRASOS EN LA LLEGADA DEL CORREO, ¿ES PARTE DE UN SABOTAJE?

El propio presidente Donald Trump lo dijo: Si el Servicio Postal (USPS) no recibe el financiamiento adicional de $25 mil millones que incluyeron los demócratas en las negociaciones, la Oficina de Correos no podrá manejar la afluencia de boletas por correo en las próximas elecciones.

“Quieren tres mil quinientos millones de dólares por algo que resultará fraudulento, básicamente es dinero de las elecciones. Quieren tres mil quinientos millones de dólares para los votos por correo. Votaciones universales por correo. Quieren 25 mil millones de dólares, mil millones, para la Oficina de Correos. Ahora necesitan ese dinero para que la Oficina de Correos funcione, de modo que pueda tomar todas estas millones y millones de boletas”, dijo Trump durante una entrevista con Fox News este jueves.

“Pero si no obtienen esos dos elementos, eso significa que no se puede tener una votación universal por correo porque no están equipados para tenerla, no puedo tenerla” agregó.

OBSTÁCULO EN NEGOCIACIONES

“El presidente le tiene miedo al pueblo estadounidense. Ha tenido miedo por un tiempo. Él sabe que en el legítimo será difícil para él ganar, por eso quiere poner obstáculos a la participación. Pero no agonizamos, nos organizamos”, dijo en respuesta Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.

TRUMP SUGIERE QUE SE RETRASEN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Líderes demócratas del Congreso han ofrecido reducir $1 billón de su propuesta de un paquete de estímulo de $3.3 billones, si la Casa Blanca promete aumentar en $1 billón de la oferta del gobierno de $1 billón. De esa manera, el paquete final sería de $2 billones.

Pero la Casa Blanca insiste que la legislación sea solo de $1 billón, sin ofrecer ningún término medio.

Trump ha argumentado, sin ninguna evidencia, que la oficina de correos no es confiable y que las boletas por correo conducen al fraude, a pesar de que básicamente no hay pruebas de un fraude a gran escala ni en el sistema electoral ni en el servicio de correos.

Larry Kudlow, asesor económico del presidente pareció confirmar lo que dijo el presidente al decir que la razón por la que no se ha llegado a un acuerdo es porque gran parte de las demandas demócratas son realmente listas de deseos de la izquierda liberal que no queremos tener: derecho al voto, ayuda a los indocumentados, y otros más”.