Todavía hay chance para que los cheques de estímulo lleguen en agosto

(POLÍTICA YA). – Todavía hay una oportunidad para que una segunda ronda de cheques de estímulo de $1,200 llegue a los contribuyentes de Estados Unidos en este mes de agosto.

LA RAZÓN POR LA QUE TRUMP BLOQUEA EL PAQUETE DE ESTÍMULO

Todo depende de que tanto la Casa Blanca como los líderes del Congreso lleguen a un acuerdo sobre un paquete de alivio económico en los próximos días, lo que le dará tiempo al Servicio de Rentas Internas (IRS) para empezar a distribuir los pagos.

Pero, si las partes se mantienen firmes en sus respectivas propuestas y prosigue el estancamiento en las negociaciones durante las próximas semanas, posiblemente no habrá pagos directos hasta septiembre.

A pesar de que los demócratas, republicanos y la Casa Blanca apoyan ampliamente una nueva ronda de pagos de estímulo de $1,200 para las familias que luchan económicamente por la pandemia del coronavirus, otros temas los dividen.

INFRAESTRUCTURA EN SU LUGAR

Chad Hooper, presidente de la Asociación de Gerentes Profesionales, que representa a los gerentes del IRS, dijo que la agencia tributaria está “mejor posicionada” para distribuir el efectivo que en abril, cuando los contribuyentes encontraron fallas en la recepción de los pagos destinados a mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.

“La infraestructura ya está en su lugar para administrar tal pago”, dijo Hooper a la cadena CNBC.

¿CUÁNTO TIEMPO SE RETRASARÁ EL SEGUNDO CHEQUE DE ESTÍMULO?

Pero esa línea de tiempo parece cada vez menos probable debido a que el Congreso sigue estancado sobre el proyecto de ley que incluya los pagos.

Los demócratas y los republicanos están en desacuerdo con otras medidas, incluida la ayuda a los gobiernos estatales y locales y la ampliación de las prestaciones por desempleo.

El presidente Donald Trump declaró este jueves que una de sus objeciones a la propuesta demócrata es el financiamiento adicional de $25 mil millones que piden para el Servicio Postal (USPS) .

“Quieren tres mil quinientos millones de dólares por algo que resultará fraudulento, básicamente es dinero de las elecciones. Quieren tres mil quinientos millones de dólares para los votos por correo. Votaciones universales por correo. Quieren 25 mil millones de dólares, mil millones, para la Oficina de Correos. Ahora necesitan ese dinero para que la Oficina de Correos funcione, de modo que pueda tomar todas estas millones y millones de boletas”, dijo Trump durante una entrevista con Fox News este jueves.

“Pero si no obtienen esos dos elementos, eso significa que no se puede tener una votación universal por correo porque no están equipados para tenerla, no puedo tenerla” agregó.