Intentar hacer inmunidad colectiva al Coronavirus causará más muertes

(NOTICIAS YA).- 14/Agosto/2020

Si EE.UU. deja que el Coronavirus se esparza libremente como un intento para hacer inmunidad colectiva el número de muertes sería masivo, especialmente entre personas vulnerables; dijo el Dr. Anthony Fauci.

LEE: Inmunidad al coronavirus podría perderse en tres meses

Durante una transmisión en vivo de Instagram, Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, explicó los riesgos de intentar esta acción antes de que exista una vacuna.

“Si todos lo contraen, incluso con el porcentaje relativamente alto de personas sin síntomas… muchas personas van a morir”, dijo Fauci. Hasta el momento 168, 181 han muerto de Covid-19 en EE.UU., según la Universidad Johns Hopkins.

Fauci dijo que la “epidemia de obesidad” en EE.UU., así como los índices de hipertensión y diabetes, harían que la tasa de mortalidad por Covid-19 en el país aumente exponencialmente.

La inmunidad colectiva se alcanza cuando alrededor de 70% al 90% de la población se hace inmune a una enfermedad, ya sea por haber sido infectados o a través de una vacuna.

LEE: No puede haber inmunidad colectiva al coronavirus, dice estudio

Cuando se alcanza la inmunidad colectiva es menos probable que una enfermedad se transmita a personas que no son inmunes, pues no existe la cantidad suficiente de portadores infecciosos del virus para enfermarlos.

Sin embargo, en el caso de Covid-19 aún no se sabe si los que se recuperen de la enfermedad son inmunes. Tras la infección, un paciente desarrolla anticuerpos, pero esto no significa necesariamente que no puede volver a contraer el virus.

Además, la inmunidad colectiva no se puede intentar lograr durante la pandemia, ya que el número de personas que necesitarán atención médica harán que colapse el sistema de salud, que ya de por sí está abarrotado.

LEE: COVID-19: Fauci advierte que vacuna podría no lograr inmunidad en EE.UU.