IRS da plazo para reclamar $500 por hijo de primer cheque de estímulo

(POLÍTICA YA). – El Servicio de Rentas Internas (IRS) extendió el plazo para que los contribuyentes que no recibieron los $500 por cada hijo en el primer cheque de estímulo se registren para que les sean enviado el pago adicional. IRS ENVÍA PAGO DE $500 POR HIJO DE PRIMER CHEQUE DE ESTÍMULO

Los elegibles tendrán hasta el 30 de septiembre para ingresar su información en línea, y podrán esperar recibir los pagos a mediados de octubre, dijo el IRS este viernes.

Muchos beneficiarios del Seguro Social, así como los beneficiarios de pensiones de jubilación ferroviaria y veteranos, no están obligados a presentar declaraciones de impuestos porque sus ingresos están por debajo del umbral de presentación.

Si bien esas personas recibieron su pago de estímulo de $1,200 automáticamente, es posible que se hayan perdido los $500 adicionales adeudados por cada uno de sus dependientes menores de edad dependiente porque el IRS no tenía esa información en el archivo.

NUEVA OPORTUNIDAD

Inicialmente, el 22 de abril fue el último día para registrarse para obtener el dinero adicional, y el IRS notificó con solo 48 horas de anticipación esa fecha límite.

Por eso es posible que las familias de unos 600,000 niños dependientes corren el riesgo de perder el pago, según una estimación del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

1. Aquellos que aún no lo hayan hecho pueden usar la herramienta en línea para “no declarantes” en la página web del IRS para ingresar la información sobre los dependientes a partir del 15 de agosto. Todos los niños menores de 17 años califican para el dinero adicional.

2. Aquellos que no cumplieron con la fecha límite de abril, pero usaron la herramienta para no declarantes antes del 5 de mayo, no tendrán que tomar más medidas y también pueden esperar recibir el efectivo adicional en octubre, dijo el IRS.

3. Los que recibieron su pago original por depósito directo obtendrán el dinero por medio de un depósito directo en la misma cuenta. Otros recibirán un cheque por el correo.

4. Cualquier beneficiario que no cumpla con la fecha límite del 30 de septiembre deberá esperar hasta el próximo año y reclamarlo como crédito en su declaración de impuestos federales sobre la renta de 2020.