Bomberos continúan combatiendo incendio al sur de Salinas 

#RiverFire [update] S of Salinas (Monterey Co) now 2,000 acres, 10% contained. Mandatory Evacuation for Pine Canyon Rd, Parker Rd, Laurel Ln, & Trimble Hill Ln. Evacuation advisory remains for Mt. Toro Access Rd & San Benancio Rd from Troy Ln to Corral de Tierra, & Indian Springs pic.twitter.com/t2ZRS253S4

— CAL FIRE BEU (@CALFIREBEU) August 17, 2020