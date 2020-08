4 superficies de alto contacto que debes seguir desinfectando por COVID

(NOTICIAS YA).-Cuando inició la pandemia, a todos les preocupaba que los objetos contaminados pudieran ser una forma significativa de contraer COVID-19.

Todos estaban desinfectando comestibles, superficies, paquetes y más.

Pero, ¿todavía es necesario?

Cabe mencionar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aclararon que la transmisión a través de las superficies podría no ser tan común como se temía originalmente.

Si bien la desinfección de objetos aún puede ayudar a frenar la transmisión de gotitas contaminadas, el COVID-19 se transmite en gran medida por el contacto de persona a persona, lo que significa que desinfectar tus artículos personales no te protegerá totalmente de contraer el virus, según la publicación de Huffpost.

Expertos en enfermedades infecciosas comparten las áreas más importantes para limpiar, junto con las precauciones más importantes que debes tomar, para evitar contagiarte de COVID:

1. Pantallas y superficies digitales.

Teléfonos

computadoras

tabletas

El mouse

El panel táctil

El teclado de la computadora

“Las superficies más obvias son las superficies más tocadas, como las pantallas y cubiertas de teléfonos celulares”, dijo Avisheh Forouzesh, fundador de Advanced Infectious Disease Medical LLC en Nueva Jersey.

2. Chapa o manija de la puerta principal de su casa con más frecuencia.

Se recomienda desinfectar el pomo de la puerta una o dos veces al día si otras personas de su hogar o complejo de apartamentos están tocando la misma superficie.

“Si tiene niños y otros miembros de la familia yendo y viniendo, entonces puede que le convenga limpiar la manija de la puerta”, dijo David Mushatt, jefe de enfermedades infecciosas de adultos en la Escuela de Medicina de Tulane.

3. Desinfecte las superficies de alto contacto dentro de su automóvil.

desinfectaran las manijas de las puertas, el volante y la radio dentro de su automóvil. También señaló que la desinfección de estas superficies es más importante si el automóvil es utilizado por varios miembros de un hogar.

Y si viaja en un automóvil que no es el suyo, también conocido como Uber o Lyft, asegúrese de usar desinfectante para manos o lavarse las manos después de salir. Use una máscara y no se toque la cara durante el viaje.

“Podemos entrar y salir del automóvil varias veces al día después de haber entrado en contacto con otros objetos o superficies posiblemente contaminados”, dijo Forouzesh.

4. Lávese las manos con frecuencia.

Dowdy enfatizó que la superficie de la que las personas deben ser más conscientes son sus manos, que es donde ocurre la mayor parte de la transmisión de virus basada en la superficie.

“Es genial desinfectar las superficies con las que entra en contacto, pero la superficie más importante, con diferencia, son sus manos. Mantener sus manos limpias va a hacer mucho más que desinfectar su teléfono celular, sus anteojos, los pomos de las puertas, las manijas de los carritos de la compra y las llaves por completo ”, dijo David Dowdy, profesor asociado de epidemiología en la Universidad Johns Hopkins.

Con esto no quiere disuadir a las personas de desinfectar superficies.

Pero que la cantidad de transmisión que se evita al desinfectar artículos personales es pequeña en comparación con lavarse las manos, mantener la distancia con los demás, no atender grandes reuniones y con cubrebocas.

Considera que la importancia de la desinfección aumenta cuando alguien en su hogar tiene, o puede tener, coronavirus. Los expertos recomiendan desinfectar las superficies con más diligencia si:

Alguien en su hogar tiene COVID-19.

Tiene síntomas del virus.

Está esperando los resultados de la prueba.

Lo más importante es que no te preocupes solo por las superficies, sino que sigas todas las pautas de los CDC para reducir su riesgo de COVID-19.

“Las personas que realizan mucha desinfección sienten como resultado una falsa sensación de seguridad”, dijo Dowdy.