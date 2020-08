Alerta por alto índice de embarazadas Covid positivas en el DMV

(NOTICIAS YA).- Especialistas alertan sobre el alto índice de casos de coronavirus entre mujeres embarazadas Hispanas en Washington D.C., Maryland y Virginia.

El coronavirus ha impactado duramente a nuestras comunidades hispanas, donde en algunos casos como en el condado de Montgomery el índice de infección entre los Latinos ha llegado al 73%, algunas clínicas comunitarias de la región han visto cada vez más embarazadas Latinas dando positivo al virus.

En Mary’s Center entre marzo y julio más 150 embarazadas dieron positivo al virus, la mayoría son Latinas.

María Luisa Márquez, doctora Mary Center, dijo que “En Mary’s Center no se ha muerto ninguna de las pacientes embarazadas con Covid-19 aunque hemos tenido pacientes muy enfermos pero no llegan a ser casos fatales. No sabemos si hay un proceso inmunológico donde la mujer responde diferente, pero si sabemos que la vida social y de comunidad que nosotros vivimos pueden traer un riesgo de contagio mayor.”

Muchos hispanos son trabajadores esenciales que tienen poco acceso a ayudas sociales y dificultades para aislarse porque viven en lugares pequeños con muchos familiares. En Falls Church, los especialistas de Tu Family Medical and Vision Clinic también han visto con alarma esta tendencia

La enfermedad puede traer serias consecuencias emocionales y físicas para las futuras madres.

Los especialistas piden a todas las mujeres embarazadas seguir al pie de la letra las recomendaciones básicas como lavarse las manos frecuentemente, aislarse, y usar siempre cobertura facial. También llaman a familiares a tomar precauciones adicionales como quitarse la ropa y bañarse al llegar a casa y antes de saludar a una embarazada.

En DC, Maryland y Virginia hay más de 200 mil casos positivos de Coronavirus.