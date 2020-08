Arranca convención demócrata con Michelle Obama y Bernie Sanders

(POLÍTICA YA). – Bajo el lema de “Nosotros el Pueblo” arrancó este lunes la primera Convención Demócrata en línea, obligada a un nuevo formato digital por la pandemia del coronavirus.

Los demócratas iniciaron su convención cuatrienal en un formato mayoritariamente virtual, con el objetivo de generar entusiasmo por la recién acuñada boleta de Joe Biden y Kamala Harris en un momento en que los estadounidenses están más atentos a la pandemia y los estragos económicos que ha causado que a la campaña electoral.

Michelle Obama, el senador Bernie Sanders y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fueron los principales oradores en un evento presentado por la actriz y activista Eva Longoria.

La exprimera dama ofreció una dura reprimenda al liderazgo de Trump, y advirtió que él no es el hombre adecuado para el puesto en un momento crítico para nuestro país.

Obama hizo referencia específicamente a sus palabras en la convención de 2016: “Cuando ellos van bajo, nosotros vamos alto”.

“Ir alto es lo único que funciona”, afirmó.

Luego agregó: “Pero seamos claros: estar drogado no significa poner una sonrisa y decir cosas agradables cuando se enfrenta a la crueldad y la crueldad”. Ir alto significa tomar el camino más difícil. Significa raspar y arañar nuestro camino hasta la cima de la montaña “.

Sanders describió como un imperativo el derrotar a Trump, y lanzó un llamado a la unidad a los votantes progresistas que lo apoyaron durante las primarias.

“Muchas de las ideas por las que luchamos, que hace solo unos años se consideraban radicales, ahora son populares”, dijo. “Pero si Donald Trump es reelegido, todo progreso está en peligro”.

CORO VIRTUAL

La convención abrió con un coro virtual que cantaba el Himno Nacional y entrevistas con estadounidenses que luchan contra la pandemia y la recesión económica, votantes que fueron entrevistados por Longoria.

Cuomo se descargó sobre el presidente Trump por su respuesta al coronavirus que azotó a su estado esta primavera, acusando a la Casa Blanca de primero tratar de “ignorar” la crisis y luego empeorar la respuesta “tratando de politizarla”.

La gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer le dio crédito al presidente Barack Obama y a Biden por salvar los puestos de trabajo de los trabajadores automotrices durante la recesión de 2008, y también invocó el coronavirus y habló sobre tiempos más recientes.

“En los últimos meses, aprendimos lo que es esencial: enfrentar el desafío, no negarlo”, dijo Whitmer. “También hemos aprendido quién es esencial. No solo los más ricos entre nosotros. No un presidente que lucha contra sus compatriotas en lugar de luchar contra el virus que nos está matando a nosotros y a nuestra economía. Son las personas que ponen en riesgo su propia salud al cuidar del resto de nosotros”.

La senadora Amy Klobuchar de Minnesota defendió la moderación y el compromiso de su partido.

“La unidad no se trata de llegar a un acuerdo”, dijo Klobuchar, quien brindó un respaldo clave para Biden antes de los importantes concursos del Súper Martes. “Se trata de luchar por algo más. No es el fin, son los medios. Es cómo hacer las cosas”.

REPUBLICANOS POR BIDEN

La convención también dedicó un tiempo para líderes republicanos que han decidido votar demócrata este año, principalmente en rechazo a Trump.

“Soy un republicano de toda la vida, pero ese apego ocupa el segundo lugar de mi responsabilidad con mi país”, dijo John Kasich, exgobernador de Ohio, y candidato presidencial republicano en 2016. “Es por eso que elegí aparecer en esta convención. En tiempos normales, algo como esto probablemente nunca sucedería. Pero estos no son tiempos normales.”

Kasich apareció en la intersección literal de dos caminos. Dijo que el camino actual había “conducido a la división, disfunción, irresponsabilidad y creciente vitriolo entre nuestros ciudadanos”.

Kasich elogió a Biden, a quien dijo haber conocido durante 30 años, y citó “su experiencia, su sabiduría y su decencia”.