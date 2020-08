¿Aún esperas por el primer cheque de estímulo?

(POLÍTICA YA). – Mientras se retrasa la aprobación de un paquete de alivio económico que incluya la segunda ronda de cheques de estímulo, millones de contribuyentes todavía esperan por el primer pago de $1,200 y $500 por cada hijo.

TRUMP DICE ESTAR LISTO PARA ENVIAR CHEQUES DE ESTÍMULO POR $1,200

Ahora, el Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció dos fechas límite que podrían ayudar a quienes aún no han recibido sus pagos completos.

La primera ronda de cheques de estímulo fue autorizada por el Congreso mediante la Ley CARES que aprobó en marzo e incluía hasta $1,200 para individuos o $2,400 por pareja casada, más $500 para niños dependientes menores de 17 años.

Pero algunos beneficiarios federales no han recibido los $1,200 y a muchos más no les llegaron los pagos de $500 por hijos calificados.

Ahora, el IRS está reabriendo el período de registro para que esas personas puedan enviar información sobre sus dependientes.

QUIÉNES SON ELEGIBLES

Los elegibles incluyen a los beneficiarios de beneficios de Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario, Jubilación Ferroviaria, Compensación de Asuntos de Veteranos y Pensión que tengan hijos menores de 17 años.

TODAVÍA HAY CHANCE PARA QUE LOS CHEQUES DE ESTÍMULO LLEGUEN EN AGOSTO

La herramienta para no declarantes del IRS estará abierta a los beneficiarios de beneficios federales hasta el 30 de septiembre.

Los pagos de recuperación de $500 por niño elegible deberían emitirse a mediados de octubre, según el IRS. El dinero llegará de la misma forma que se hizo el primer pago de estímulo. Entonces, si recibió un depósito directo, el dinero adicional también vendrá de la misma manera. Otros lo recibirán por correo.

Si no recibiste un cheque de estímulo y no estás obligado a presentar impuestos, el IRS dijo que las personas de este grupo también deben usar la herramienta de los no contribuyentes, pero deben actuar antes del 15 de octubre para recibir su pago este año.

“Cualquiera que no cumpla con la fecha límite del 15 de octubre deberá esperar hasta el próximo año y reclamarlo como crédito en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2020”, anunció el IRS.

La herramienta para no declarantes está diseñada para personas con ingresos inferiores a $12,200 para solteros y $24,400 para parejas casadas.

Las familias que reciben beneficios fiscales, incluido el crédito fiscal por ingresos del trabajo o el crédito fiscal por hijos, no son elegibles para usar la herramienta y deberán presentar una declaración de impuestos.