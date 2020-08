Familia de salvadoreño desaparecido en Langley Park pide ayuda

(NOTICIAS YA).- Después de más de una semana de la desaparición de un joven salvadoreño en Langley Park, su familia toma acción al pedir ayuda de la comunidad para dar con su paradero.

Nadie sabe nada del paradero de Gonzalo Adonay Herrera, de 27 años quien fue visto por última por familiares hace siete días y desde entonces nadie sabe nada.

LEE: Salvadoreño desaparece en Langley Park y la familia teme lo peor

Su familia está desesperada, pues temen que el joven se encuentre en peligro, Janina Ayala prometida del joven y madre de sus dos hijos está tocando las puertas de sus vecinos y repartiendo volantes a la comunidad, ella está desesperada.

Están recorriendo un centro latino de Adelphi donde el auto del joven fue hallado un día después de su desaparición, el pasado ocho de agosto.

Noticias Univision Washington se comunicó con el departamento de la policía de aquí de Prince George’s y de Anne Arundel quienes dijeron estar investigando el hecho.

LEE: Tiroteo en Langley Park dejó tres hispanos gravemente heridos

De acuerdo al reporte el joven salió a trabajar el 8 de agosto y ya no regresó a su casa, Autoridades dijeron que están en este momento con una investigación activa y todavía no se ha podido determinar si está en peligro o no porque continúan investigando.

Si lo has visto o sabes algo al respecto llama al 410-222-4700.