Más de 5 mil solicitudes para adoptar a niño que pidió una familia

(NOTICIAS YA).- Más de 5 mil personas están interesadas en adoptar a Jordan, un niño de Oklahoma cuya entrevista se volvió viral en los últimos días.

Cuestionado por la estación local KFOR, el niño de 9 años aseguró que si le fueran concedidos tres deseos, escogería “una familia, una familia y una familia. Esos son los únicos deseos que tengo”, dijo el menor, cuyo apellido se desconoce.

“Solo me gustaría tener una familia; alguien a quién llamar mamá y papá o solo mamá o solo papá. En realidad no me importa”, expresó.

Jordan, quien vive en un hogar grupal, busca ser policía cuando crezca.

Apenas horas después de la transmisión de su entrevista, las autoridades pertinentes recibieron más de 5 mil solicitudes para adoptarlo, provenientes del estado pero también de otras entidades como Nueva Jersey, Florida, Illinois y Kentucky.

Cabe destacar que el niño ha estado a cargo del Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma desde hace seis años, que también era responsable del cuidado de su hermano menor, Braison. Ambos fueron separados cuando este último fue adoptado.

