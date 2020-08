(NOTICIAS YA).- La Convención Nacional Demócrata arrancó de manera virtual con oradores en todos puntos del país incluyendo el senador por Vermont y ex rival de Joe Biden, Bernie Sanders. La ex primera dama, Michelle Obama enfatizó que tan crucial es la elección del 2020 y le aseguró al pueblo estadounidense que la situación en realidad podría empeorar si no hay un cambio de liderazgo en Washington, D.C.