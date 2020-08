Incrementan casos de asaltos mientras esperas al cruzar la frontera

(NOTICIAS YA).-Delincuentes encuentran sus víctimas entre las personas que esperan por horas para cruzar la frontera.

El cruce fronterizo de Tijuana a San Ysidro, resulta preocupante tras el incremento de casos violentos desde asaltos, hasta extorsiones, bajo la vigilancia constante de grupos de delincuentes.

Un video que circulo por redes sociales, se mira una familia bajando de un vehículo en plena fila y de acuerdo a la narración de las personas que grabaron el video, parecía un asalto.

Pero la autoridad asegura que nadie presento denuncia por este hecho.

“No tenemos reportado nada al 911 sobre ese incidente.” Dijo Luis Gabriel Aragón, Subdirector Operativo de Policía Tijuana.

Quienes son víctimas de robos o asalto en la garita, por lo general no presentan denuncia, tal es el caso de familiares del abogado Esteban Capella.

Sus sobrinas y el padre de las mismas, de origen estadounidense, fueron víctimas de amenaza y extorsión mientras hacían fila para regresar a Estados Unidos.

Según comentan fue rodeado el vehículo por 4 individuos, empezaron a generar violencia en contra del vehículo, lo cual genero mayor nerviosismo por parte de sus hija y el accedió a otorgarles la cantidad de dinero solicitada.

Y es que mientras están formados en su vehículo, esperando cruzar a la unión americana es cuando ocurre el asalto.

“Se subió uno aquí, yo le iba a dar y me agarra el volante, y me agarra de aquí, allá atrás donde están los puestecitos, 100 dólares me quitaron.” Comentó un residente de San Diego víctima de un asalto.

Ninguno de estos casos fue reportado a las autoridades

La policía municipal ha realizado operativos en las inmediaciones de la garita, detienen a los llamados traperos, personas que se ofrecen a limpiar el carro, pero la detención es solo por faltas administrativas.

“Por lo regular las quejas son infracciones al bando, molestar personas, todos los operativos están caminado a todo tipo de delitos.” Agrego, Luis Gabriel Aragón, Subdirector Operativo de Policía Tijuana.