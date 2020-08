Pareja que amenazó a manifestantes es invitada a convención republicana

(NOTICIAS YA).- Patricia y Mark McCloskey, la pareja de St. Louis que apuntó con armas a manifestantes a finales de junio, están programados para hablar en la Convención Nacional Republicana la próxima semana, dijo el lunes a CNN un asesor familiarizado con la situación.

La noticia de la esperada aparición de la pareja, reportada por primera vez por The Washington Post, llega cuando los republicanos se preparan para una convención poco ortodoxa, como parte de los esfuerzos para energizar a los votantes durante una pandemia y en los últimos tres meses de la campaña.

Los demócratas dieron inicio a la convención nacional de su partido el lunes en una noche encabezada por la ex primera dama Michelle Obama, el senador de Vermont Bernie Sanders y el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, entre otros.

Un portavoz de Trump Victory y un funcionario republicano confirmaron a CNN más tarde el lunes que el ex estudiante católico de Covington Nick Sandmann; Andrew Pollack, padre de la víctima del tiroteo en Parkland Meadow Pollack; la activista antiaborto Abby Johnson; la gobernadora de Dakota del Sur Kristi Noem, y el candidato al Congreso por Pennsylvania, Sean Parnell, también estarán entre los oradores de la convención republicana. La alineación, que aún se está formando, fue reportada por primera vez por Breitbart News.

VIDEO: Racista ataca a hombre latino; lo llama “perro asqueroso”

Los McCloskey atrajeron los reflectores a nivel nacional a finales de junio después de que se les viera en un video viral blandiendo armas fuera de su mansión ante manifestantes que caminaban en una calle privada rumbo a protestar frente a la residencia de la alcaldesa de St. Louis. La pareja de Missouri fue acusada en julio de uso ilegal de un arma, un delito grave de clase E.

La Casa Blanca ha defendido a la pareja en múltiples ocasiones y la secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, declaró entonces a periodistas que el presidente Donald Trump “dijo que es absolutamente absurdo lo que les está sucediendo a los McCloskey”.

VIDEO: Pareja armada amenaza a manifestantes y Trump los apoya

En videos obtenidos por CNN, Mark McCloskey sostiene un rifle largo y Patricia McCloskey sostiene una pistola mientras los manifestantes, protestando por la decisión de la alcaldesa Lyda Krewson de publicar los nombres y direcciones de las personas a favor de la reforma policial, caminaban afuera de la casa. Portland Place, la calle privada donde viven los McCloskey, está cerca de la casa de Krewson.

Daniel Shular, un reportero local, tomó uno de los videos y dijo que fue testigo del incidente de aproximadamente 10 minutos de duración. Unos 500 manifestantes atravesaban Portland Place, según Shular, para evitar los cierres de calles cercanas que impedían el acceso a la casa del alcalde.

“Se abrió una puerta junto al portón en Portland Place y los manifestantes la atravesaron para cruzar el vecindario y llegar a la casa de Krewson”, le dijo a CNN.

Ahí es cuando Shular dice que los McCloskey salieron de la casa con las armas de fuego. En un momento del video de Shular, de 31 segundos, Patricia McCloskey apunta con la pistola en dirección a los manifestantes. En varios videos, parece que los McCloskey y los manifestantes intercambian palabras, pero no está claro qué se dice.

VIDEO: Pareja que amenazó a manifestantes con armas enfrenta cargos

Mark McCloskey ha defendido sus acciones hacia los manifestantes. El mes pasado dijo que tenía “miedo inminente de que pasaran sobre mí, que me mataran”.

“Era una persona que temía por mi vida, protegía a mi esposa, mi casa, mi hogar, mi sustento. Fui víctima de una turba que entró por el portón”, le dijo a Chris Cuomo de CNN en ese momento.

McCloskey afirmó que es “ridículo” considerarlo el rostro de la oposición al movimiento Black Lives Matter (BLM; “las vidas de los negros importan) después del incidente.

“No me importaba de qué color eran. No me importaba cuál era su motivación”, dijo. “Estaba asustado. Me agredieron”.

