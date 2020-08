7 consejos para mejorar las clases en línea de los más pequeños

(NOTICIAS YA).-En medio de la pandemia de coronavirus, las clases empezaron en línea y todos intentan adaptarse a esta nueva modalidad.

Los niños pequeños están frustrados y los padres intentar mantener todo bajo control.

Como el caso de una familia de Georgia que tuvo un primer día frustrante de regreso a la escuela cuando los niños, demasiado pequeños para comprender la pandemia, intentaron aprender en línea, según la publicación de WCNC.

Jana Coombs, la madre, publicó en Facebook una foto de su hijo de 5 años mientras luchaba con adaptarse al aprendizaje digital y pronto se volvió viral.

La conmovedora imagen muestra al pequeño tan frustrado, que bajó la cabeza y comenzó a llorar en su clase virtual de jardín de infantes:

“Simplemente tomé esa foto porque quería que la gente viera la realidad. Y luego él se acercó y nos abrazamos y yo estaba llorando junto a él”, dijo la Sra. Coombs.

Ella describió el primer día de clases como un caos, tratando de manejar también a un niño de segundo, otro de cuarto y además a un bebé de 7 meses, detalló el medio de noticias.

Su esposo, Luke, dice que sus tres hijos en la escuela en línea se están perdiendo.

Ambos quieren que sus hijos vuelvan a la escuela, cara a cara.

Michelle Cline, experta en educación de Sylvan de Alpharetta, dice que no están solos: “Recibo llamadas de padres llorando todo el tiempo diciendo, no sé qué hacer porque no soy maestra”, dijo.

Citando al medio de noticias, estos son siete consejos de Cline para mejorar la experiencia de los niños pequeños: