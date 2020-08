Creyó encontrar a su hija después de 13 años, prueba de ADN lo descarta

(NOTICIAS YA).-Se revelan los resultados de ADN del padre de familia que creyó haber encontrado en Tijuana a su hija, Concepción Miranda, desaparecida hace 13 años cuando era tan solo una niña de 7 años de edad.

La joven desapareció de una playa de Matamoros Tamaulipas, el 27 de febrero del 2007 y hace unas semanas fue encontrada desnuda, deambulando por las calles en Tijuana, Baja California.

El 13 de agosto la joven Leslie y Eversain Miranda, se realizaron una prueba genética para saber si eran padre e hija. El contenido del sobre determinaría si la búsqueda de su hija, perdida hace 13 años, había terminado.

“Las pruebas del laboratorio privado han arrojado resultados negativos, Eversain no es el papá de Leslie.” Comentó Enrique Peña Santa Cruz, Activista.

Esas palabras fueron las que esfumaron todas las esperanzas de Eversain, al no ser los resultados que esperaba, fue cómo perder a su hija nuevamente.

“Yo diría que me siento peor, en aquel momento no había alguien que yo hubiera visto para creer que era ella, yo me ilusione con esta muchacha, su parecido y todo me hizo pensar que si era.” Dijo Eversain Miranda, Padre que Busca a su Hija Desaparecida hace 13 años.

Eversain regresará a Tamaulipas, de donde es originario, pero antes de irse quiso despedirse de Leslie, verla le hace pensar que su hija puede estar pasando por una situación similar, así que todo el apoyo que le dio la ciudadanía, lo aportará al tratamiento de rehabilitación de la joven y que no regrese a la calle.

“Todo lo que yo pueda hacer por ella, tratare de hacerlo, pagar la inscripción de ella y dejar unos meses pagado ahí, para que le den la mejor atención.” Dijo Eversain Miranda, Padre que Busca a su Hija Desaparecida hace 13 años.

Leslie recibirá atención para su tratamiento de adicciones, un proceso que no será fácil.

Hoy sufrió una derrota en su larga búsqueda de 13 años, pero la esperanza de encontrar a su hija, esa, se mantiene viva.

Eversain quiere que su hija sepa que la sigue esperando, “hay un padre que no agota su energía hasta el día de su muerte, que la sigo amando con la misma fuerza de cuando nació y que la necesito a mi lado.”