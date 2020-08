Decenas de peatones han muerto en las calles de Colorado

(NOTICIAS YA).-

Una de las víctimas mortales de esta importante fue Iván Torres, un mexicano de 36 años, que trabajaba como zapatero y fue atropellado aquí a plena luz del día en el Boulevard Federal.

Viviana Avilés, madre de una víctima, acotó: “A mi hijo lo atropellaron en el Boulevard Federal, pero aquí, muchas personas cruzan, yo he cruzado. No hay suficientes cruces para los peatones, necesitamos mejoras”.

Junto a el 46 peatones más que han sido arrollados en las calles de Colorado. Una cifra muy cercana a la reportada el año pasado, a pesar de que todavía falta un trimestre para finalizar el 2020.

Ante esta situación, el Departamento de Transporte de Colorado está tomando cartas en el asunto. El día de hoy realizaron una rueda de prensa para hacer un llamado de atención.

Victoria Mendoza, vocera de CDOT, dijo: “Esta rueda de prensa fue con el propósito de honrar a las personas que desafortunadamente han muerto en una situación en la que los peatones no pueden defenderse de los carros”.

Además, Victoria afirma que el año pasado la agencia gubernamental a la que representa reportó 76 muertes de personas que fueron atropelladas por falta de atención básicamente, “todas las muertes de peatones pudieron haber sido evitadas, por eso hacemos este llamado de atención, un recordatorio a los peatones y conductores”.

Según la organización Smart Growth America, con sede en Washington, que estudia este problema a nivel nacional, ha reportado más de 600 muertes en las calles de nuestra capital, Denver, desde el 2008 hasta la actualidad.

Afirman que Denver es una las ciudades más peligrosas del país para los peatones.

CODOT hace un llama

do a los conductores a no manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas, a no ir a alta velocidad y no usar dispositivos móviles mientras conducen. Pero también recuerda a los peatones a cumplir con sus responsabilidades.

El departamento de transporte estatal constantemente trabaja para mantener y mejorar las señalizaciones para peatones constante, según dijo su vocera Victoria Mendoza.

Bajo esta circunstancia, dan como solución a este asunto a que los peatones y a los que están detrás del volante cumplan con las leyes estrictamente.