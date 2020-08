El salón de baile más antiguo de México podría cerrar para siempre

(NOTICIAS YA).- Las fiestas en México tienen un significado poderoso entre su gente pero en medio de la pandemia han llegado a su fin, incluso dentro del salón de baile más antiguo y emblemático del país.

Muchos aseguran que si no conoces el Salón Los Ángeles entonces no conoces México, y lamentablemente quienes no han ido podrían no tener oportunidad jamás.

Con 83 años de historia, el emblemático lugar de baile podría cerrar sus puertas para siempre.

La pandemia por coronavirus obligó a Miguel Nieto, propietario del lugar, a cerrar las puertas del salón, ubicado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México.

Sin embargo, las puertas del Salón Los Ángeles podrían no volver a abrir por la crisis económica que nos ha golpeado, debido a los cierres obligatorios para evitar la propagación del virus.

En ocho décadas, el famoso salón de baile solo había cerrado por dos semanas en 2009, durante el brote de gripe H1N1.

Normalmente, el lugar es escenario de música en vivo y está repleto de gente que baila mambo o chachachá, ahora todo luce vacío.

El salón ha sido el centro de diversión de importantes personajes del medio artístico, cultural y político.

En una entrevista para CNN, Miguel contó que el lugar fue visitado por Diego Rivera, Frida Kahlo, Carlos Fuentes, Gabriel García Marquez y Carlos Monsiváis, solo por mencionar a algunos personajes.

Además, ha sido el escenario de importantes músicos de México y del mundo. La Sonora Santanera, Rigo Tovar, y otros artistas de corrientes de salsa de países latinoamericanos.

Nieto espera reanudar el negocio tan pronto como la Ciudad de México entre en su etapa final de reapertura, es decir, cuando los bares y discotecas tengan luz verde para reactivarse.

Sin embargo, Miguel espera mantenerse a flote hasta entonces. Mientras tanto, lanzó una campaña de donaciones que se convertirán en boletos para cuando reabran sus puertas.

Los primeros en donar fueron una pareja de la tercera edad, quienes aseguran que no podrían imaginar su vida sin su cita de baile semanal.

“Si muere, una parte de nosotros también morirá”, dijeron Los Angeles Time.

Pero la campaña de apoyo para el Salón Los Ángeles va más allá, Nieto también recibe ideas o consejos que lo puedan ayudar a mantener su negocio familiar.

En caso de que el salón de baile reabra, será con medidas estrictas, que sin duda cambiarán la forma de bailar.

El edificio fue una unidad habitacional cuando recién fue construido y desde entonces tuvo varios giros hasta convertirse en el popular salón de baile en 1937, en ese entonces fue nombrado Salón Los Ángeles en honor a la ciudad californiana.

Si el salón de baile cierra, las puertas del edificio volverán a abrir pero con otro giro comercial. En ese caso, las noches de música en vivo quedarán en la memoria de quienes estuvieron ahí.