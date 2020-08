En Vivo: Nancy Pelosi, Barack Obama, Hillary Clinton en la convención

(POLÍTICA YA). – El expresidente Barack Obama fustigó duramente al presidente Donald Trump al decir que es incapaz de manejar las responsabilidades de la presidencia y desinteresado en “tomar el trabajo en serio”.

Obama dijo que, si bien nunca esperó que Trump “aceptara mi visión o continuara con mis políticas”, tampoco creyó que trataría la presidencia como “cualquier cosa más que un show reality que puede utilizar para obtener la atención que desea”.

“Esperaba, por el bien de nuestro país, que Donald Trump pudiera mostrar algún interés en tomarse el trabajo en serio; que pudiera llegar a sentir el peso del cargo y descubrir algo de reverencia por la democracia que se había puesto a su cuidado ”, agregó. “Pero nunca lo hizo”.

Obama luego enumeró las cosas que Trump no estaba dispuesto a hacer, como esforzarse para ser presidente, encontrar puntos en común con otros o ayudar a alguien que no sea él mismo y sus propios amigos.

“Donald Trump no ha madurado en el trabajo porque no puede. Y las consecuencias de ese fracaso son graves”, indicó Obama. “170 mil estadounidenses muertos. Millones de trabajos desaparecidos. Nuestros peores impulsos se desataron, nuestra orgullosa reputación en todo el mundo disminuyó gravemente y nuestras instituciones democráticas amenazadas como nunca antes”.

BACHATA EN LA CONVENCIÓN

Prince Royce encendió el escenario a la vez que envió un mensaje de unidad interpretando su bachata “Stand By Me”.

El cantautor dominicano-estadounidense cantó su éxito bilingüe de 2010 desde Miami, específicamente cerca de la colorida calle Tito Puente llena de pintorescos murales.

“Mi gente, unámonos y no olvidemos votar este noviembre”, dijo al final de su actuación. “Juntos podemos hacer un cambio”.

PELOSI DESCUBRE A MCCONNELL

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, presentó al líder de la mayoría del Senado junto presidente Donald Trump como dos baluartes contra la legislación popular, como la reducción de los precios de los medicamentos recetados, y los beneficios de desempleo a los trabajadores que han perdido sus puestos por la pandemia del coronavirus.

Tanto McConnell como Trump son socios en el bloqueo de políticas populares, indicó la líder demócrata.

“Hemos enviado los proyectos de ley al Senado para proteger a nuestros Dreamers, la igualdad LGBTQ, para prevenir la violencia armada y para preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, y aún más”, dijo Pelosi. “Todo esto es posible para Estados Unidos. ¿Quién se interpone en el camino? Mitch McConnell y Donald Trump “.

Pelosi también resaltó que la retórica y el comportamiento personal de Trump son inseparables de la agenda política republicana.

“Como presidente, he visto de primera mano la falta de respeto de Donald Trump por los hechos, por las familias trabajadoras y por las mujeres en particular; la falta de respeto está escrita en sus políticas hacia nuestra salud y nuestros derechos, no solo su conducta”, apuntó Pelosi.

LA ADVERTENCIA DE HILLARY

Hillary Clinton advirtió que la votación de noviembre no puede ser una elección de lo que pudo haber sido, o debería ser.

El discurso de Clinton fue tanto un reflejo de su candidatura hace cuatro años, como una acusación contra Trump, un hombre al que describió como mal equipado para ser presidente.

“No lo olviden: Joe y Kamala pueden ganar 3 millones de votos más y aun así perder. Créanme”, dijo Clinton. “Necesitamos números tan abrumadores que Trump no pueda escabullirse o robarse su camino hacia la victoria”.

“Durante cuatro años, la gente me ha dicho: ‘No me di cuenta de lo peligroso que era’, ‘ojalá pudiera volver atrás y hacerlo de nuevo’. O peor aún, “debería haber votado”. Miren, esta no puede ser otra elección de lo que podría, debería, o habría sido”.

LLAMADO AL VOTO

Al principio de la noche, Kamala Harris hizo una aparición sorpresa para avivar la emoción sobre el programa de la noche y el momento histórico en el que se convertirá en la primera mujer negra y del sur de Asia en aceptar la nominación a la vicepresidencia.

Durante un breve cameo desde Wilmington, Delaware, donde cerrará la programación de la convención más tarde, Harris habló sobre la importancia de votar en medio de un asalto al voto por correo del presidente Donald Trump, cuya administración ha estado haciendo se mueve para socavar la oficina de correos

“Entonces creo que debemos preguntarnos, ¿por qué no quieren que votemos? ¿Por qué hay tanto esfuerzo por silenciar nuestras voces? Y la respuesta es porque cuando votamos, las cosas cambian. Cuando votamos, las cosas mejoran”. . Cuando votamos, abordamos la necesidad de que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto”.

BILLY EILISH

La cantante Billie Eilish instó a los estadounidenses a “votar como si nuestras vidas y el mundo dependieran de ello, porque lo hacen” antes de interpretar su nueva canción “My future”.

Abrió sus comentarios criticando al presidente Trump, diciendo que está “destruyendo nuestro país y todo lo que nos importa”.

“Necesitamos líderes que resuelvan problemas como el cambio climático y Covid, no los nieguen. Líderes que luchen contra el racismo sistémico y la desigualdad. Eso comienza votando por alguien que entienda cuánto está en juego”, dijo.

La nativa de Los Ángeles continuó: “Alguien que está construyendo un equipo que comparte nuestros valores. Comienza votando en contra de Donald Trump y por Joe Biden”.

NOCHE ESTELAR

Kamala Harris hará historia este miércoles al aceptar la nominación a vicepresidenta de Estados Unidos durante la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata que este año se celebra por la vía digital debido a la pandemia del coronavirus.

Harris, primera mujer negra nominada a la vicepresidencia, será una de varias líderes políticas que ofrecerán discursos dirigidos a motivar a los votantes.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, y la senadora Elizabeth Warren figuran en el elenco de la noche.

También hay mucha anticipación al discurso del expresidente Barack Obama, quien defenderá a Joe Biden y atacará directamente al presidente Donald Trump, diciendo que “no se ha convertido en el puesto porque no puede”, según extractos del discurso.