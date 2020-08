Multas de hasta $500 por no usar mascarillas en Puerto Rico

(NOTICIAS YA).- Este miércoles, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez Garced, informó acerca de una nueva orden ejecutiva, con la finalidad de impedir la propagación del COVID-19 en la isla, el cual ha registrado un alza en los contagios y muertes.

Asimismo, se ha confirmado la continuidad del toque de queda de 10 de la noche, hasta las 5 de la madrugada, todos los días, a excepción de los domingos, el cual será establecido como un cierre de emergencia por 24 horas, solamente pudiendo salir a citas médicas, hospitales, supermercados, farmacias y ofrecer o recibir un servicio esencial permitido.

Aunado a esto, quien no use mascarillas será multado con $100 y si son personas jurídicas, pagarán $500 de multa por no tener cobertores faciales, los cuales evitan el contagio del COVID-19.

“Hemos coordinado con el Departamento de Justicia la disponibilidad de fiscales en toda la isla para el procesamiento y radicación de cargos y multas para quien viole esta orden ejecutiva”, expresó la gobernadora Vázquez.

Por otra parte, la prohibición de venta de licor a partir de las 7 de la noche de lunes a sábado sigue en pie, al igual que los domingos durante todo el día.

En caso de que alguien esté consumiendo alcohol en áreas cercanas a los negocios de venta de licor, como estacionamientos y otros, los propietarios de los establecimientos estarán propensos a que sus permisos de venta sean suspendidos.

Los supermercados, por su parte, deberán continuar desinfectando constantemente en sus establecimientos y carritos de compras, propiciando el distanciamiento social entre las personas.

En cuanto a los negocios de alimentos y restaurantes, se permitirá su operación al 25% de su capacidad y deben mantener el distanciamiento físico entre los clientes, de 6 a 9 pies. Los domingos deben permanecer cerrados.

Al mismo tiempo, los centros comerciales e iglesias tendrán un límite de capacidad de 25% de las personas permitidas normalmente en estos lugares.

“Tomamos medidas más restrictivas para el bien de todos”, dijo Vásquez.

Esta nueva ordenanza comenzará a funcionar desde el sábado 22 de agosto y permanecerá durante 21 días, la cual tuvo que ser impuesta tras el registro de hasta 8 muertes diarias por COVID-19 en Puerto Rico, contabilizando hasta ahora, en lo que va el mes de agosto, 105 muertes relacionadas al virus.

Por último, la gobernadora Wanda Vásquez, extendió hasta el viernes 21 de agosto la vigencia de la Orden Ejecutiva 2020-060.

