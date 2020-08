Siete escuelas aprobadas por el condado de San Diego para reabrir

(NOTICIAS YA).- El condado de San Diego aprobó siete escuelas con exenciones de reapertura. Las escuelas no podrán abrir inmediatamente, aunque algunas escuelas dijeron que querían reabrir tan pronto como el miércoles. Las reglas del estado dicen que las escuelas a las que se les otorgó una exención no pueden reabrir hasta al menos dos semanas después de la fecha en que solicitaron la exención. El condado recibió sus primeras solicitudes a principios de la semana pasada, por lo que las escuelas aprobadas no podrán reabrir hasta la próxima semana.

Todas las escuelas públicas y privadas de un condado podrían reabrir si el condado se retira de la lista de vigilancia COVID-19 del estado y mantiene su tasa de casos en o por debajo de 100 por cada 100 mil personas durante dos semanas seguidas. El condado de San Diego fue eliminado de la lista de vigilancia el martes, comenzando un periodo de espera de 14 días antes de que todas las escuelas K-12 puedan reanudar la instrucción en persona.

Las escuelas aprobadas por el condado y estado son: