Aprueban fondo de 25 millones para guarderías en San Diego

(NOTICIAS YA).-El condado reconoce la importancia de las guarderías en San Diego y libera un fondo de 25 millones de dólares para ayudar a los padres de familia a fin de que puedan ir a trabajar tranquilos, con la certeza de que sus niños estarán bien cuidados.

La mesa de supervisores de San Diego aprobó el uso de 25 millones de dólares del fondo por las afectaciones de la pandemia y será distribuido a guarderías calificadas, así mismo la fundación San Diego proveerá 10 millones adicionales para el apoyo de familias con niños pequeños y acceso a cuidados de calidad.

“El sector de cuidados infantiles es muy importante, ya que nuestra economía no puede sostenerse si los padres no tienen lugares seguros para cuidar a sus hijos y educados mientras trabajan”, dijo el supervisor Nathan Fletcher, co-presidente del subcomité COVID-19 del condado. “El programa ayudará a los proveedores de cuidado infantil a hacer que sus centros sean seguros durante la pandemia de coronavirus y permitirá que permanezcan abiertos para que los padres puedan regresar a trabajar.”

Organizaciones buscan proveedores adecuados para las necesidades que tenga cada padre de familia y los fondos ayudarán a estar abiertos adecuadamente.

“Entre los primeros cinco años, el desarrollo del aprendizaje del cerebro es 90%, cuando ya tengan cinco años 90 % del cerebro ya se desarrolló y no solo ayuda con su desarrollo sino también con la economía.” Comentó Alethea Arguilez Directora Ejecutiva First Five San Diego.

La financiación se asignará en función de las categorías predeterminadas descritas en el acuerdo de la Ley CARES.

Proveedores de cuidado infantil en familias numerosas: con licencia para cuidado para un máximo de 14 niños, será elegible para recibir hasta $3,500 y pequeños proveedores de cuidado infantil familiar, con licencia para cuidar un máximo de ocho niños: serán elegibles para recibir hasta $2,750. Los proveedores con licencia no contratada por el gobierno, serán elegibles para recibir hasta $175 por capacidad para niños, basado en la licencia de cuidado de niños.

A partir del lunes 24 de agosto, guarderías que califiquen tendrán 10 días para solicitar los fondos yendo a la página web del condado. El monto varía de acuerdo a la licencia y número de niños que atienden, esos fondos pueden ser utilizados para el personal, hipotecas, rentas, mejoras y asistencia en seguir operando a pesar de estos cambios drásticos en la economía ante la crisis de la pandemia.

Para más aplicar visita: sdfoundation.org/childcaregrants