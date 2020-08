Despido de empleados de USCIS podría retrasar solicitudes de ciudadanía

(NOTICIAS YA).- Para Gustavo “Chito” Labrada, baterista del grupo Los Tucanes de Tijuana, llegó la hora de desempolvar su sombrero y agregar un nuevo título a su exitoso currículum -el de ciudadano estadounidense.

“Muy feliz, contento y agradecido,” dijo Labrada.

Gustavo “Chito” Labrada, baterista del grupo Los Tucanes de Tijuana atravesó por este proceso migratorio en un momento crítico.

“Eso me inquietaba porque yo quiero, voy votar este año y decía y si me aprueban pero me tardan la asamblea en dar mi certificado y yo se por la pandemia cierran las oficinas,” explicó Labrada.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía o USCIS enfrenta otro reto. A través de un comunicado,USCIS reveló que el pasado 28 de julio aproximadamente 13,400 de sus empleados recibieron un aviso que indicaba que si no intervenía el congreso con un alivio económico, los despedirían temporalmente a partir del 30 de agosto. La agencia federal tiene alrededor de 20,000 trabajadores entonces con este despido contarán con solo una tercera parte de su personal.

“La oficina de USCIS se sostiene por parte de las tarifas que pagan los usuarios por eso aunque estuvo la pandemia, estuvieron las oficinas cerradas, las solicitudes se podrán seguir sometiendo, qué es lo que sucede hay una baja del 61% de solicitudes porque las personas no tienen dinero, se quedaron sin trabajo, uscis se quedó en bancarrota,” dijo Lilia Velasquez, abogada de inmigración.

USCIS solicitó un préstamo de emergencia de 1.2 mil millones de dólares para seguir operando y la agencia se comprometía a pagar ese dinero con el aumento de tarifas para las solicitudes que reciben. Sin embargo, el congreso no llegó a un acuerdo.

“El impacto que va a tener en la comunidad va a ser adverso al 100%,” dijo Velasquez. “Hay ahorita detenidas 50,000 tarjetas de residencia permanente que no se han podido imprimir porque no tienen los recursos.”

Por la pandemia, la agencia optó por hacer ceremonias sobre ruedas para fomentar el distanciamiento social.

“Las personas que sometieron sus solicitudes de ciudadanía estaban muy esperanzados de poder pasar el examen, pasar su examen y poder votar en noviembre pero no lo van a poder hacer porque los procesos están retrasados,” dijo Velasquez.

Con estos despidos USCIS dijo estar comprometido a naturalizar ciudadanos estadounidenses pero anticipan que habrá menos ceremonias. Aunque dependerá de cada caso, existe la posibilidad de que se le entregue el certificado sin tener que ir a un evento.

“Todavía ahora han mejorado el sistema para las personas que por fin están yendo a sus entrevistas para tomar el examen, como le hicimos con Gustavo, tiene su examen, pasa su examen de ciudadanía y el oficial le dice hoy mismo va a tener,” añadió Velasquez.

El siguiente paso para chito labrada es solicitar su pasaporte estadounidense y prepararse para las elecciones.

“Me siento importante de que mi voz será tomada en cuenta por primera vez con mi voto obviamente buscando una mejoría de una reforma migratoria para todos los paisanos que están en este país,” dijo Labrada.