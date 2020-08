Escuelas donde se presenten casos de Covid volverán al sistema en línea

(NOTICIAS YA).-‘Estos días han sido de mucho estrés, de mucha preocupación, de no saber que hacer’, dice Deisy Rios, una madre de familia quien refleja cómo se sienten algunos padres de Colorado cuando envían a sus hijos a la escuela y más al conocerse dos casos de contagio en una escuela de Fort Lupton.

Deisy dice que, aunque en la escuela le dieron la opción de elegir entre la educación presencial o la remota, se sintió contra la pared.

Este lunes en la mañana el gobernador Jared Polis, junto con la comisionada de educación visitaron la escuela del distrito escolar de Cherry Creek para conocer como están funcionando las clases presenciales, y al preguntarle sobre la situación de Fort Lupton dijo

‘En todas partes es mas peligroso que lo normal y las escuelas no son la excepción, necesitamos tener cuidado en todo lo que hacemos, necesitamos usar tapabocas’

Una medida que no incluye a los niños de educación elemental y que preocupa a los padres.

‘Mi hijo lleva la máscara, pero yo se que no la está usando mucho porque prácticamente los niños no la están usando, el mandato es de diez anos en adelante entonces los padres no lo están haciendo’