Familias bajo programa Sección 8 peligran en ser desalojados en Tampa

(NOTICIAS YA).- Varias familias de un complejo en Largo, Tampa, se encuentran enfrentando un aumento en el alquiler de sus viviendas, cuando justo se atraviesa la crisis económica que ha traído consigo la pandemia del COVID-19. Muchos no tienen a donde ir, porque no tienen cómo pagar ese dinero extra que les está siendo incrementado, y mucho menos pagar más dinero en un nuevo lugar.

Uno de los afectados es José Soto, un puertorriqueño quien desde hace más de 13 años vive en el complejo de apartamentos Aluna Largo, en Clearwater, que notificó el aumento de $250 en la renta de la propiedad, aún sabiendo que es una persona de escasos recursos y quien está amparado bajo el programa Sección 8.

DeSantis extiende la prohibición temporal de desalojos en Florida

Soto no cuenta con otro lugar donde mudarse, ya que sus ingresos no dan para pagar otro sitio que no sea bajo la ayuda de Sección 8. Él no es el único que se encuentra en esta situación, también muchas personas de ese mismo complejo enfrentan el aumento, incluyendo a su madre, de 78 años, quien tiene gran parte de sus cosas ya en cajas, sin tener otro sitio al cual mudarse.

“Y mis lágrimas si ruedan, porque soy ciudadana americana, aunque sea puertorriqueña”, manifestó la madre de José Soto, Inés Luciano, en su desesperación por no contar con otro lugar para vivir.

El plazo para estar en sus viviendas actuales, es hasta el próximo 30 de septiembre. Por ahora, no pierden la esperanza de poder solucionar este problema antes de tener que desalojar sus hogares.

Comunidad de Osceola extiende ayuda a familias amenazadas de desalojo

David Pérez Hansen, entrevistó a los afectados, y nos cuenta su situación:

Conoce la historia de una familia hispana afectada por el COVID-19