Federales arrestan a Steve Bannon y lo acusan de fraude

(NOTICIAS YA).- Este jueves fiscales federales acusaron a Steve Bannon y otros tres de estafar a donantes de cientos de miles de dólares en una campaña de recaudación de fondos del muro fronterizo.

Bannon, el exasesor de campaña de Trump, fue arrestado, según un portavoz de la oficina del fiscal de Estados Unidos. El abogado de Bannon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, informó CNN.

Bannon se presentará en Nueva York este jueves por la tarde.

Los cuatro hombres están acusados ​​de supuestamente tomar cientos de miles de dólares donados a un grupo llamado We Build the Wall y usar los fondos para gastos personales, entre otras cosas.

Según los fiscales, Bannon, a través de una organización sin fines de lucro identificada como Non-Profit-1, usó más de $1 millón de We Build the Wall para pagar “en secreto” a otro acusado, Brian Kolfage, y cubrir gastos de cientos de miles de dólares en la cuenta personal de Bannon.

Usaron 1 millón de dólares para pagar a otro acusado.

Bannon, Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea están acusados ​​de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

“Como se alega, los acusados ​​defraudaron a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo ese dinero se gastaría en la construcción”, dijo la fiscal federal interina de Manhattan Audrey Strauss en un comunicado.

“Mientras aseguraban repetidamente a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de We Build the Wall, no recibiría un centavo, los acusados ​​planearon en secreto pasar cientos de miles de dólares a Kolfage, que utilizó para financiar su lujoso estilo de vida».

Alyssa Farah, directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, se negó a comentar sobre la acusación el jueves por la mañana.

**Con información de CNN