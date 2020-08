Niña fue asesinada por su padre y madrastra tras brutales maltratos

(NOTICIAS YA).- Una niña de 8 años fue asesinada por su padre y su madrastra tras meses de brutales abusos dentro del hogar de la familia en Minnesota; no la alimentaban y la ataban a un saco de dormir como “castigo”.

Brett J. Hallow, de 30 años, y Sarah K. Hallow, de 28, enfrentan cargos de asesinato en relación a la muerte de la pequeña Autumn Hallow.

La pareja fue encarcelada sin derecho a fianza el pasado viernes, un día después de que la policía encontró a la niña muerta en el departamento de la familia en Elk River.



La niña pesaba tan solo 45 libras al momento de su muerte.

Cuando la policía llegó a la casa, encontraron a Sarah Hallow intentando reanimar a la niña con compresiones en el pecho.

La pareja ha tenido la misma versión desde entonces: Sarah encontró a Autumn boca abajo en la bañera con agua, Brett la sacó de ahí y la llevó a un dormitorio y ella llamó al 911, para luego intentar reanimarla.

Sin embargo, los oficiales destacaron en su reporte que el cuerpo de Autumn ya estaba rígido y sus dedos azules.

“Con base en la condición del cuerpo [de Autumn], las fuerzas del orden creyeron que [ella] había fallecido hace algún tiempo”, es parte de lo que se lee en los cargos citados por Star Tribune.

Una autopsia reveló que la pequeña fue asfixiada y se encontraron múltiples heridas punzantes en su cabeza, además tenía sangrado en el abdomen y en el cerebro y hematomas tanto en sus manos como en sus caderas.

La Oficina del Médico Forense del Medio Oeste describió a Autumn cómo “marcadamente caquéctica”, debido a su escaso tejido graso, atrofia muscular y pérdida significativa de cabello.

La madrastra aseguró que Autumn estaba bien de salud, pero que no había querido comer y a pesar de eso no la llevó al médico. Por su parte, Brett dijo que no recordaba bien lo que había ocurrido ese día, pero que pasó los últimos meses protegiendo a sus hijos del COVID-19.

En la casa de la familia había tres niños más, de 3, 6 y 10 años. No se han revelado detalles de la condición de los pequeños ni el estado de su custodia.

Pero las autoridades revelaron lo qué los niños de 6 y 10 años relataron ante los agentes.

El niño de 6 años reveló que Autumn era atada con un cinturón y la metían a un saco de dormir, solo dejaban su cabeza expuesta. También dijo que en algunas ocasiones ataban sus manos a la espalda con una camisa.

Autumn era obligada a dormir inmovilizada cuando “se portaba mal”, por ejemplo cuando intentaba conseguir comida porque moría de hambre.

La niña de 10 años confirmó la versión de su hermano y dijo que también ataban a Autumn para no darle su medicamento.

Kelsey Kruse, madre de Autumn, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje luego de que su hija fuera encontrada muerta.

“Nos has dado a mí y a mi familia una cicatriz permanente. Te llevaste algo que nunca recuperaremos… Espero que tus otros hijos sepan lo que hiciste y espero que crezcan sabiendo que su hermana los salvó”.

En otra publicación detalló que Brett la mantuvo alejada de sus hijos por varios meses alegando preocupación por la pandemia y que ella intentó recuperarlos.

La última vez que Kelsey vio a Autumn fue en enero, cuando su peso y desarrollo parecían el adecuado para una niña de su edad.

