Ya están abiertos los cines AMC y traen nuevas ofertas

(NOTICIAS YA).- La cadena de cines AMC abrió sus puertas este jueves con nuevas ofertas y medidas de seguridad.

Con boletos por tan sólo 15 centavos, más impuestos de venta, la oferta única “Películas en 2020 a precios de 1920” estará disponible solamente este 20 de agosto para celebrar tanto la reapertura de los cines como el centenario de AMC.

Aunque los bajos precios de las películas son válidos por un día, AMC ofrecerá opciones clásicas de comida y bebida por $5 hasta el 31 de octubre. La oferta incluye palomitas de maíz, productos Coca-Cola y paquetes de comida para niños.

Por otra parte, todos los teatros están implementando nuevas medidas de seguridad para reducir el riesgo de contagio por Covid-19. La capacidad de las salas de cine han sido reducidas a un 30% para mantener las normas de distanciamiento social. A su vez, el uso de mascarillas es obligatorio

“Estamos absolutamente encantados de darle la bienvenida nuevamente al cine,” dijo Adam Aron, CEO de AMC. “Al reabrir nos dimos cuenta de que el mundo ha cambiado, como resultado, la salud y seguridad de nuestros invitados y personal es nuestra máxima prioridad.”

Bajo la medida “AMC Limpios & Seguros” , la capacidad de las salas de cine han sido reducidas a un 30% para mantener las normas de distanciamiento social. A su vez, el uso de mascarillas es obligatorio. Para evitar largas filas, el menú también se ha reducido y no se permitirá pagar en efectivo.

Más adelante títulos como Black Panther, Back to the Future, Ghostbusters y Star Wars: Episode V- The Empire Strikes Back, estarán disponibles por tan sólo 5 dólares.

Los teatros AMC ubicados en los condados de Sarasota y Manatee reabrirán el 27 de agosto. Mientras que en Pasco y Highlands no estarán funcionando hasta el 3 de septiembre.

