Estudiante pide auxilio en clase virtual y logran arrestar a un hombre

(NOTICIAS YA).- Autoridades revelaron la identidad del hombre que desató una fuerte movilización policiaca el miércoles en Horizon City.

Se trata de Edgar Shum, de 41 años, quien ha sido arrestado por supuestamente amenazar a un familiar con un arma de fuego.

Todo comenzó cuando un estudiante del Distrito Escolar de Socorro que se encontraba en una clase virtual dio a conocer que había un problema en su hogar.

Inmediatamente la policía escolar dio parte a la policía de Horizon, quienes al llegar a la residencia ubicada sobre la cuadra 14 mil 500 de la calle Escalera, se percataron que Shum había amenazado al parecer al estudiante con el arma y se había negado a salir de la casa a entregarse a las autoridades.

Finalmente la policía logró el arresto de este hombre y afortunadamente el estudiante salió ileso.

Noticia Original:

Decenas de residentes de la cuadra 14 mil de la calle Escalera fueron sorprendidos este miércoles cerca tras una llamada sobre un menor en que podría estar en peligro realizada antes de las 12 del mediodía.

“Respondimos a un llamado de que un menor había sido amenazado y se encontraba en la vivienda en contra de su voluntad.” Señaló Ryan Urrutia, comandante de la unidad de patrullaje

Varios agentes de varias corporaciones respondieron al llamado y tiempo después la oficina del alguacil del condado confirmó que el menor cuya identidad y edad se desconoce fue resguardado.

“Lo vamos a entregar a otro familiar, en lo que esta investigación sigue su curso.” Anadio Urrutia.

La situación sorprendió a los residentes quienes consideran que la zona es tranquila, a pesar de que no pasó a mayores ahora toman más medidas de seguridad.

“Si me preocupa sobre todo porque no sabemos a quién tenemos como enseguida como vecino a lo mejor no es algo grande pero sí me preocupa porque nunca había pasado esto.”

