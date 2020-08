Hasta Fox News elogió el discurso de Joe Biden

(POLÍTICA YA). – Un día después de haber aceptado la nominación demócrata, el ahora oficial candidato presidencial Joe Biden recibe elogios hasta de sus críticos por el inspirador discurso con el que cerró la Convención Nacional de su partido.

JOE BIDEN ACEPTA LA NOMINACIÓN PRESIDENCIAL DEMÓCRATA

Tanto así que incluso Fox News, una cadena que regularmente muestra noticias con un enfoque que favorece al presidente Donald Trump, calificó de “enormemente efectivo” el discurso de Biden.

Dana Perino y Chris Wallace, presentadores de Fox, dijeron que el exvicepresidente “conectó un jonrón al final del noveno inning” con su “enormemente efectivo” discurso que produjo “un gran agujero” en los esfuerzos de Trump de pintarlo como un cautivo mentalmente vacilante del ala izquierda de su partido.

“Recuerden que Donald Trump ha estado hablando durante meses sobre Joe Biden como un fusilado mental, un cautivo de la izquierda”, dijo Wallace.

“Y sí, Biden estaba leyendo un “teleprompter” en un discurso preparado, pero pensé que hizo un agujero, un gran agujero en esa caracterización”, agregó el afamado periodista.

“Fue un muy buen discurso”, agregó por su parte Karl Rove, prominente estratega republicano, respetado y vilipendiado en círculos políticos.

AMOR, ESPERANZA Y LUZ SIN OSCURIDAD

En el discurso que pronunció al aceptar la nominación demócrata, el más importante de su carrera de 5 décadas, Biden juró purgar el miedo, la oscuridad y la enfermedad que ve personificadas en Trump con esperanza, amor y luz.

EN VIVO: KAMALA HARRIS HACE HISTORIA AL ACEPTAR NOMINACIÓN DEMÓCRATA

Sus comentarios abarcaron una gama de temas que afectan a los estadounidenses en estos momentos desde el punto emocional, desde aprender a manejar la pérdida, hasta las lecciones que le enseñó su padre.

“El presidente actual ha envuelto a Estados Unidos en la oscuridad durante demasiado tiempo”, dijo el ex vicepresidente. “Demasiada ira, demasiado miedo, demasiada división. Me basaré en lo mejor de nosotros, no en lo peor … Y no se equivoquen, unidos podemos y venceremos esta temporada de oscuridad”.

“Miren, lo entiendo. Entiendo lo difícil que es tener alguna esperanza en este momento. En esta noche de verano, permítanme tomarme un momento para hablar con aquellos de ustedes que más han perdido. Tengo una idea de cómo se siente perder a alguien a quien amas”, dijo Biden. “Conozco ese profundo agujero negro que se abre en el medio de tu pecho y sientes que estás siendo absorbido por él. Sé lo mezquina, cruel e injusta que puede ser a veces la vida”.

Biden también incluyó una larga lista de prescripciones políticas para los males actuales, pero elevó la importancia del carácter, la decencia y la compasión.

Cody Keenan, redactor jefe de discursos del expresidente Barack Obama, lo calificó como “fácilmente el mejor discurso de Joe Biden. Estuvo a la altura del momento a lo grande”.

Tim Alberta , corresponsal en jefe del sitio web Politico, dijo que “estamos viendo a un viejo jugador de béisbol cuyas habilidades han disminuido convertirse en la mejor actuación de su carrera en el juego más importante de su vida. Es notable de presenciar”.