Pastelería endulza gratis la vida de cumpleañeros de bajos recursos

Ante la gran necesidad económica generada por la pandemia en nuestras comunidades hispanas, son muchos los padres que no pueden costear un pastel de cumpleaños para sus hijos, es por esto que Claudia Olea, dueña de Patisserie Manuel en Silver Spting, ha decidido tomar acción con su propias manos.

Olea, dueña de Patisserie Manuel afirma que “Está iniciativa se dio porque mi niña cumplo años y le hice su vale pero me puse a pensar que no todos los padres pueden hacerlo y eso me partió el corazón”.



No obstante, no ha sido una tarea fácil ya que su negocio se ha visto duramente impactado por la crisis del coronavirus.

Claudia ha regalado ya 12 pasteles en las últimas 2 semanas y tiene una lista de espera de más de 40. Indica que todo esto es posible debido a las donaciones que continúa recibiendo de la propia comunidad.