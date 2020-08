Juarense cruza a El Paso para ver morir a su madre

(NOTICIAS YA).- Una mujer juarense nos relata el calvario que vivió por no poder estar con su madre durante sus últimos momentos de vida debido a las restricciones en los puentes por la pandemia del COVID-19.

“Yo le suplicaba, espéreme madre, espéreme. Usted y yo teníamos un trato usted me va a esperar. Le dije que me esperara. Y usted me dijo que si”, explicó Mayra Gabriela Alvarado.

Esa era la desesperada suplica que Alvarado le hacia a su madre, quien se encontraba al borde de la muerte, pero las restricciones interpuestas en los cruces fronterizos le impedían estar con la mujer, ya que en mas de una ocasión le negaron la entrada a pesar de contar con una carta del hospital.

“Regresaba llorando de tristeza, de impotencia porque mi mama estaba bien ahorita y los cinco minutos se descompensaba y se mantuvo así por dos meses y medio”, relató.

Desde principios de junio, la señora María Santos Galván estuvo internada en el Centro Médico universitario y el hospital Del Sol, donde lo único que pedía era ver a la más pequeña de sus hijas.

“Ella decía ‘¿por que Mayra no viene? Que le den una carta del hospital’ pero ella no sabia que yo tenia una carta del hospital donde decía la condición critica de mi madre y ya había hecho los intentos por cruzar a el paso y en los puentes me dijeron rotundamente no vas a poder hacerlo”, indicó Alvarado.

Ante la constante negativa de un permiso humanitario, para poder ver a su madre, la mujer decidió compartir su caso en redes sociales, hasta que logro llegar al Consulado de México en El Paso, quienes le consiguieron el acceso al país. Pero ya era demasiado tarde, la señora María falleció cuando Alvarado iba camino al hospital.

“Pude abrazarla, pero ya no en la manera que yo hubiera querido”, resaltó.

Con un nudo en la garganta, Alvarado relató ante nuestras cámaras lo último que pudo hablar por video llamada con su madre, a quien recuerda como una mujer alegre y siempre preocupada por los demás.

“Me dijo que me quería mucho y que me cuidara, eso fue lo que me dijo”, concluyó.