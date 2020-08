Con problemas tecnológicos inició el año escolar remoto

(NOTICIAS YA).-Frente a una pantalla desde sus casas los estudiantes de los dos distritos más grandes de Colorado, DPS y Jeffco, conocieron a sus nuevos profesores y compañeros de clases e iniciaron su año escolar.

Karen y David, de 16 y 13 años, se prepararon en la mañana como si fueran para la escuela

‘Me gusta usualmente vestirme porque me siento más normal y no me siento tan sucia’, dice Karen.