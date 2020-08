Joven revive en funeraria tras ser declarada muerta en su casa

(NOTICIAS YA).- Una joven de Detroit fue encontrada viva en una funeraria tras ser declarada muerta en su casa unas horas antes; increíblemente se registró un caso similar en una niña de Indonesia.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Southfield fueron llamados a la casa de la mujer de 20 años el domingo por la mañana, 23 de agosto, tras el reporte de que no respondía, según detalla WXYZ.

Los paramédicos se dieron cuenta de que no respiraba e intentaron reanimarla. Sin embargo, la declararon muerta tras intentar revivirla durante 30 minutos.

Las autoridades destacaron que no hubo indicios de juego sucio, por lo que el departamento de bomberos se comunicó con la Oficina del Médico Forense del Condado de Oakland y proporcionó los datos médicos de la mujer, como es el procedimiento estándar.

El forense confirmó la repentina muerte y el cuerpo de la joven fue entregado a la familia para que se encargaran de hacer los arreglos con la funeraria de su elección.

Increíblemente, horas más tarde, el personal de la funeraria descubrió que la joven estaba respirando y se contactaron con la policía.

Las autoridades no han revelado la identidad de la joven para respetar la privacidad de la familia, pero tampoco han detallado en qué condición se encuentra y si existe una explicación médica para lo ocurrido.

“En un esfuerzo por respetar la privacidad de su familia, el Departamento de Bomberos de Southfield no está divulgando información personal sobre la paciente”, es parte del mensaje, según detalla ABC 7 Detroit.

Caso similar en Indonesia

En Indonesia, una niña “revivió” y “volvió a morir” durante al menos una horas tras ser declarada muerta.

Según los reportes, la niña de 12 años fue declarada muerta la primera vez alrededor de las 6 de la tarde del pasado 18 de agosto en un hospital, por complicaciones orgánicas debido a la diabetes crónica, según detalla el Daily Mail.

El cuerpo de la niña fue entregado a la familia alrededor de una hora más tarde, para que pudieran alistarla para su funeral.

Ya en casa, los padres de la niña se encargaron de lavar su cuerpo y fue entonces cuando notaron que de nuevo tenía latidos, recuperó su temperatura corporal y abrió los ojos.

La familia pidió ayuda y los médicos corrieron a la casa para examinarla y ponerle oxígeno. Lamentablemente, la pequeña “murió de nuevo” una hora más tarde.

Los médicos explicaron que los cuerpos de los pacientes que mueren por insuficiencia cardíaca vuelven a desarrollar brevemente un pulso, en una condición conocida como Retorno de la Circulación Espontánea (ROSC).

Alrededor del 80 por ciento de los casos ocurren diez minutos después de la muerte, según un informe de 2007 publicado en el Journal of the Royal Society of Medicine.

Sin embargo, este caso dejó impactados a todos. La niña tuvo ROSC una hora después de su muerte y se mantuvo en ese estado durante una hora antes de volver a ser declarada muerta.

Finalmente, el cuerpo de la niña fue preparado para su funeral y enterrado en un cementerio.

