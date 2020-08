COVID-19 cobra la vida de una menor de seis años en Florida

(NOTICIAS YA).- La pandemia del coronavirus ha dejado como resultado el contagio de 47,049 menores de 18 años, lo cual ha conllevado a 593 hospitalizaciones relacionadas a este virus y un total de 08 muertes de niños, hasta este martes. El último deceso registrado, fue el de una niña de seis años en el condado de Hillsborough, en la bahía de Tampa, quien perdió la batalla contra el COVID-19 el pasado viernes, convirtiéndose en la víctima más joven de este mortal virus en el estado de Florida.

Una niña de 6 años es la víctima más joven de coronavirus en Florida

Suny Galindo, madre de Astrid, la pequeña de 06 años que perdió la vida tras luchar contra el coronavirus durante cinco días en un hospital, conectada a un respirador artificial, nos comentó que su hija estaba ilusionada por volver a la escuela.

“Mi hija era una niña sana, de la noche a la mañana, el sábado a las cinco de la mañana ella me dijo: Mamá me duele el pie, tengo frío, me duele, me duele, era lo único que decía y lloraba. Volteaba sus manitos y sus ojitos. Nunca la había visto así”, expresó la madre de Astrid.