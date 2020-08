El hombre más rápido del mundo no pudo huir del coronavirus

(NOTICIAS YA).- Usain Bolt dio positivo por coronavirus, confirmó Ricky Simms, su agente.

“La prueba de COVID fue positiva, pero Usain no muestra ningún síntoma”, escribió en un correo electrónico a CNN.

“Ahora es de conocimiento público que el Sr. Bolt ha dado positivo”, dijo por su parte el doctor Christopher Tufton, ministro de Salud y Bienestar de Jamaica, en una conferencia de prensa virtual el lunes.

“Ha sido notificado formalmente por las autoridades y, de acuerdo con los protocolos estándar, una vez que hay un caso positivo, independientemente del individuo, se desencadena un enfoque de interrogatorio, para luego seguir con el rastreo de contactos”, explicó.

Según los informes de medios en Jamaica, los futbolistas Raheem Sterling, del Manchester City, y Leon Bailey, del Bayer Leverkusen, asistieron a la fiesta del viernes en honor al cumpleaños número 34 de Bolt. The Gleaner reportó que a la fiesta asistieron una “multitud de celebridades locales e internacionales”.

Bolt, ocho veces medallista de oro olímpico, había publicado un video en las redes sociales el lunes anterior a los resultados de la prueba.

Le habían hecho los análisis el sábado, dijo, y tenía la intención de ponerse en cuarentena. Bolt instó a quienes habían estado a su alrededor a que también se aislaran.

“Estoy tratando de ser responsable, así que me quedaré en casa y me quedaré por mis amigos. Además, no tengo síntomas. Me pondré en cuarentena y esperaré a ver cuál es el protocolo… Hasta entonces, me pondré en cuarentena solo y me lo tomaré con calma. Manténganse a salvo”, escribió el deportista.

El viernes, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, había explicado la importancia de usar tapabocas en público, evitar reuniones de más de 20 personas y mantener el distanciamiento físico. Días después, hizo referencia al caso de Bolt.

“La policía está investigando todos los aspectos del asunto, por lo que nadie recibirá exención alguna ni tratamiento especial. Todos los jamaiquinos tienen un deber y por supuesto los que… tienen influencia en las esferas públicas tienen un deber aún mayor”, consideró.

Cabe destacar que, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, Jamaica tiene más de mil 600 casos y al menos 16 muertes por coronavirus.

*Con información de CNN

