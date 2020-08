Mujer muere por Covid-19; su esposo culpa a Facebook

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Florida busca generar conciencia tras perder a su esposa, luego de que ambos ignoraron las recomendaciones de salud y contrajeron COVID-19.

De acuerdo con un reporte de Newsweek, Brian Lee Hitchens y su esposa Erin se contagiaron de coronavirus en mayo pasado.

La mujer de 46 años sufría de asma, una condición preexistente que puede complicar la COVID-19, y perdió la vida este mes por problemas cardíacos relacionados con la misma enfermedad.

Según un reporte de la BBC el lunes, Hitchens dijo que él y su esposa estaban confundidos por la desinformación y teorías conspirativas que leyeron en Facebook, lo cual los llevó a no cuidarse del nuevo virus.

El hombre dijo al medio británico que desearía hubieran escuchado a los expertos en salud pública desde el principio de la pandemia.

Cabe destacar que Florida sigue siendo uno de los estados más afectados por el virus, solo detrás de California en número de casos hasta el momento (602 mil 821 contagios) y en quinto lugar de muertes, con 10 mil 396 hasta ahora.

“Este es un virus real que afecta a la gente en formas diferentes. No puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir en el hoy y tomar mejores decisiones para el futuro”, lamentó Hitchens.

En mayo pasado, destaca Newsweek, cuando ambos se contagiaron pero antes de que su esposa falleciera, el hombre ya había hecho una publicación en Facebook donde se arrepentía de sus acciones e indicaba que en algún momento pensó que el coronavirus era una falsedad o era esparcido por las antenas 5G, teoría que ha sido desestimada.

“Mucha gente cree que lo del coronavirus es una farsa y en algún momento yo también. No creía que no fuese un virus real y circulando pero entonces sentía que lo estaban exagerando y no era tan serio”, escribió Hitchens el 12 de mayo pasado.

“Seguimos viendo las noticias y escuchando sobre el coronavirus… y seguía pensando que lo estaban exagerando hasta hace 4 semanas y media cuando comencé a sentirme enfermo”, continúa el texto.

En el marco de la pandemia de coronavirus, las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube han aumentado sus esfuerzos para eliminar información falsa acerca de esta, incluso si es publicada por el presidente Donald Trump. Sin embargo, los expertos destacan que estas plataformas tienen mucho más trabajo por hacer.

