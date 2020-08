Hombre golpeó a empleado de Disney por pedirle cambiar su mascarilla

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado de Orange detuvo a hombre que agredió a un trabajador de seguridad de Disney, cuando éste le dijo que él y su familia debían ponerse otro tipo de cobertores faciales, con la finalidad de protegerse adecuadamente del COVID-19 en el parque temático.

Según los lineamientos de uso de mascarillas en los parques de Disney, éstos no deben tener agujeros ni válvulas de ningún tipo, al igual que deben contar con orejeras o presillas, queriendo decir que no están permitidos los pañuelos u otro tipo de cobertor facial que no sea una mascarilla adecuada, que ayude a prevenir el contagio de coronavirus.

El incidente se registró el 14 de agosto, cuando Enrico Toro, fue con su esposa y tres hijos al parque Epcot en Disney, Orlando. Al llegar a la entrada, el empleado de seguridad le informó que tenían que cambiarse las mascarillas, debido a que incumplían con las requeridas por los lineamientos del parque temático.

El grupo familiar se fue, pero regresó a los 10 minutos, con uno de los niños vistiendo aún una mascarilla inadecuada y fueron advertidos nuevamente. Por esta razón, el hombre se molestó y empezó a maldecir y dijo “Llamen a la policía, tendrán que dispararme para irme”.

No obstante, cuando el seguridad de Disney se disponía a llamar a un supervisor para reportar el incidente, Toro le pegó en la cabeza con la mano abierta. Su esposa, lo apartó y se lo llevó para el estacionamiento, cuando el seguía amenazando y maldiciendo al empleado, diciéndole que sabía donde vivía y que lo iba a matar, según el informe policial.

El trabajador de seguridad resultó ileso y Toro fue detenido por agresión.

Por su parte, Disney publicó un comunicado sobre el hecho:

“Esperamos que los invitados traten a los miembros del elenco con cortesía y respeto, y aunque la gran mayoría de los invitados se han adaptado a nuestras nuevas medidas, este desafortunado caso requirió la aplicación de la ley”, dijo un portavoz.

