IRS enviará 50 mil cheques de estímulo en septiembre

(POLÍTICA YA). – El Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció que el próximo mes distribuirá alrededor de 50,000 cheques de estímulo que fueron retenidos erróneamente para “ponerse al día” con el envío de los pagos.

Algunas personas se quedaron fuera de los pagos de $1,200 cuando fueron enviados después de la aprobación de la ley CARES en marzo, incluidos miles de contribuyentes cuyos cónyuges estaban atrasados en el pago de la manutención de los hijos.

Eso significa que, si presentaste tus impuestos conjuntamente con tu cónyuge yél o ella tenía manutención de los hijos vencida y su parte del pago de estímulo fue para pagar la manutención atrasada en lugar de ser enviada a ti, te toca un nuevo pago.

La guía anterior del IRS les decía a los cónyuges afectados por la manutención de los hijos vencida de su pareja que presentaran el Formulario 8379 ante el IRS, o el alivio del cónyuge lesionado, para recibir la parte adeuda del pago retenido.

Por ejemplo, una pareja casada que presenta una declaración conjunta con un ingreso bruto ajustado (AGI) de menos de $150,000 habría sido elegible para un pago de impacto económico de $2,400.

Esa cantidad total podría haberse retenido si uno de los cónyuges debe manutención de los hijos. Ahora, el IRS dice que enviará la mitad de ese pago, o $1,200, al cónyuge no lesionado o al que no debe manutención infantil.

A QUIÉN CORRESPONDE

Si a ti se te “desvió” una parte de tu cheque de estímulo, o se usó como compensación para pagar la manutención de menores vencida de tu cónyuge, y ya presentaste el Formulario 8379, puedes esperar ver la mitad del pago de estímulo adeudado en a mediados de septiembre”, dijo el IRS en un comunicado de prensa.

Estos pagos de recuperación se enviarán por correo como cheques.

Si no presentaste un Formulario 8379 y no recibiste tu parte del cheque de estímulo, el IRS dice que también se te adeuda tu parte, pero no hay un plazo específico para cuándo podría recibir el pago.

“El IRS aún no tiene un plazo, pero emitirá automáticamente la parte del EIP que se aplicó a la deuda del otro cónyuge en una fecha posterior”, se lee en una declaración enviada por correo electrónico por el IRS.

La agencia alienta a los contribuyentes afectados a verificar el estado de su pago utilizando la herramienta Get My Payment directamente en el sitio web del IRS.

Los pagos serán enviados a personas cuya parte del “Pago de Impacto Económico”, como se llaman oficialmente los cheques de estímulo, se desvió para pagar la manutención de los hijos vencida de su cónyuge, a pesar de haber presentado el Formulario 8379, de Asignación de cónyuge perjudicado.

El IRS ha emitido alrededor de 160 millones de cheques de estímulo desde que fueron aprobados por la Ley CARES, en marzo pasado.