Los hispanos son el blanco del Covid-19 en Colorado

(NOTICIAS YA).-

Los hispanos siguen siendo el blanco del Covid-19 a nivel nacional y en Denver no ha sido la excepción. Aunque la comunidad latina compone únicamente el 30% del total de población de la capital de Colorado, el 53% de los casos de contagio se han presentado en los latinos, una tendencia que se refleja también en todo el estado, el 38.8 % de los latinos representa los casos de coronavirus en Colorado.

Cifras que han generado preocupación en la comunidad médica, por lo que la clínica Tepeyac, en donde más del 80 por ciento de los pacientes son hispanos, ha tomado medidas para contrarrestar esta situación que según ellos tiene una razón social dentro de los latinos.

‘No saber cómo puedo proteger a sus familia y mantener sus trabajos’, dice Natalia Enríquez, vocera de la clínica.

Igualmente, el acceso a la tecnología y a los sitios de prueba, las barreras del idioma y la falta de información han contribuido al problema.

‘Si no tienen un estatus legal, o no tienen seguro médico, no buscan servicios de salud’, agrega Natalia.

Por lo que esta clínica instaló el primer y único centro de pruebas para el covid-19 en una de los vecindarios más afectadas en Denver, Globeville-Elyria-Swansea, en donde ofrecen pruebas gratuitas.

Este servicio será ofrecido por el resto del año porque esperan que los contagios aumenten en esta temporada a medida que se presentan casos de flu. Igualmente están ofreciendo otros servicios de salud a la comunidad hispana sin importar el estatus legal migratorio.

Los exámenes se realizan todos los jueves de 8:00 de la mañana hasta el mediodía y los martes de 1:00 a 5:00 de la tarde en la iglesia comunitaria Globeville ubicada en 5039 Lincoln street. Para registrarse debe llamar el día anterior al 303-458-5302 y marcar la extensión 2923 en donde lo atenderán en español.