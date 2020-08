Más de mil trabajadores de salud mueren por Covid; muchos inmigrantes

(NOTICIAS YA).- 26/Agosto/2020

Más de 1,000 trabajadores de salud han muerto por Covid-19 y muchos de ellos fueron inmigrantes y minorías; de acuerdo con el conteo de Lost on the Frontline, una investigación activa liderada por The Guardian y KHN.

El Coronavirus ha afectado desproporcionadamente a las comunidades de color e inmigrantes, y los trabajadores de salud no son la excepción; según la base de datos, que tiene el conteo más exhaustivo de muertes en este sector de EE.UU.

De las 1,077 víctimas, Lost on the Frontline ha publicado los perfiles de 177, con base en la información disponible a través de obituarios, reportajes noticiosos, publicaciones en redes sociales y otras fuentes.

De estos 177, 62.1% fueron identificados como negros, latinos, asiáticos o de las islas del Pacífico e indios nativos americanos. Mientras que 30.5% eran inmigrantes viviendo en EE.UU.

Estas cifras apoyan la noción de que los inmigrantes y personas de color tienen una tasa de mortalidad más elevada que los ciudadanos caucásicos. En gran parte, porque se enfrentan a discriminación y falta de recursos.

Los trabajadores de salud de color son más propensos a atender a pacientes de Covid-19 y tienen el doble de posibilidad de dar positivo al virus en comparación a los caucásicos; según un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard.

Mientras que los trabajadores de salud inmigrantes, que representan 1 de cada 5 empleados en este sector, tienden a trabajar en las comunidades más vulnerables, según un estudio de 2018.

Adicionalmente, de las 177 víctimas identificadas, 57 reportaron no tener equipo de protección personal adecuado. 68 eran enfermeras y el resto se divide entre personal de medicina, farmacología, primeros auxilios, técnicos, entre otros.

Si quieres leer las historias de estos trabajadores de salud que perdieron la vida para salvar a otros, las puedes encontrar haciendo clic aquí. Si conoces a alguien que falleció de Covid-19 en este sector, puedes compartir su historia en este enlace.

