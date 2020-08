VIDEO: Aspirante a policía de 17 años mata a manifestantes

(NOTICIAS YA).- Un joven blanco y aspirante a policía ha sido arrestado y acusado de homicidio en primer grado luego de protagonizar un tiroteo en el marco de protestas contra el racismo en Kenosha.

De acuerdo con el sitio especializado Vice, la noche del martes fue la tercera consecutiva en la que se registraron protestas violentas en la localidad de Wisconsin por el asesinato de Jacob Blake, un hombre negro al que la policía le disparó 7 veces por la espalda y en presencia de sus hijos.

Vice identificó al sospechoso como Kyle Rittenhouse, originario de Lake County, Illinois. La fiscalía de dicha demarcación emitió los cargos contra el menor de edad este miércoles, catalogándolo como un “fugitivo que escapó del estado de Wisconsin con la intención de evadir la persecución” por su crimen, que dejó dos muertos y un herido.

Vistiendo una camiseta verde y un rifle de asalto, Rittenhouse ha sido visto en varios videos disparando a los manifestantes, uno de ellos en la cabeza y otros en el pecho. Diversos medios, incluyendo CNN, indican que aún no se confirma si el tirador que aparece en los videos y el joven detenido son la misma persona.

Sin embargo, destaca Vice, parece que este es el caso. El ex cadete de policía ha indicado en redes sociales su afiliación a “Back the Blue”, movimiento en pro de la policía. Asimismo, vigilantes que no forman parte de la policía pero la apoyan se han presentado armados en manifestaciones durante los últimos meses, presuntamente para “defender la propiedad privada”, y son recibidos cálidamente por los oficiales “de la ley”.

Varios testigos resaltaron que la policía interactuó varias veces con el presunto asesino, platicando con él, dándole agua de beber, pidiéndole calmadamente que se fuera del lugar y hasta agradeciéndole su labor. También fue visto en proximidad de milicias armadas, quienes recibieron tratamiento especial por parte de la policía. Internautas de extrema derecha han elogiado la “labor” de estos paramilitares y los consideran “héroes”.

Otra grabación muestra al sujeto hablando con alguien por teléfono y diciéndole “acabo de matar a alguien”, antes de salir caminando del lugar. Los manifestantes comienzan a perseguirlo y él se tropieza, pero se levanta y les dispara.

El presunto tirador sigue retirándose de la escena, a pesar de que su rifle es totalmente visible y se puso las manos detrás de la cabeza. Sin embargo, la policía en el lugar ni siquiera lo arrestó ni le hizo preguntas. Hasta le pidieron una recomendación.

“Tenía las manos arriba y le dijeron que se fuera de allí, aunque todos estaban gritando que era el tirador. La policía no escuchaba o no le importaba lo que la gente les estaba diciendo”, dijo a Vice Brent Ford, un fotógrafo que fue testigo de la escena.