Comerciantes se las ingenian ante negativa de clientes en usar tapabocas

(NOTICIAS YA).- Ante los últimos acontecimientos de violencia registrados tanto en Florida, como en otros estados, la mayoría en comercios, donde se le ha exigido a los clientes o visitantes el uso de mascarillas con la intención de prevenir el contagio de coronavirus, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), emitieron una nueva recomendación a los dueños de negocios, sobre no discutir con quien no quiera usar un cobertor facial en un establecimiento, para evitar más altercados de agresión entre las personas.

Oscar Huerta, un comerciante de Tampa, implementó un “sistema de protección” que, según él mismo, no es muy elegante, pero lo protege de aquellos clientes que no desean cuidarse del COVID-19, al rehusarse a vestir mascarillas. Por esto, colocó una capa “protectora” de plástico en su mostrador y, para asegurarse de no contagiarse, también usa su tapabocas.

“Para evitar discutir con el cliente, fue una alternativa para evitar exigirle el uso de la mascarilla, porque hay una renuencia, te podría decir de hasta el 50% de los clientes, todavía”, dijo Huerta.

Los CDC, se han mantenido actualizando las recomendaciones ante el COVID-19, destacando entre las últimas, la reducción del tiempo de cuarentena al contagiarse de coronavirus, el no tener que ir a confinamiento tras realizar un viaje y la de no discutir con los clientes para que usen la mascarilla en los lugares cerrados, como establecimientos.

Asimismo, los CDC exhortan a los comerciantes a proporcionar tapabocas de cortesía a los consumidores si no llegan al sitio con uno de ellos, así como lo hacen las grandes cadenas como las farmacias CVS, supermercados Walmart y Home Depot, por citar algunos ejemplos y, en caso de ellos negarse, dejarlos continuar sin insistir en que las usen, con la finalidad de evitar episodios de violencia.

“Intentamos no discutir con ellos, pero le escuchamos cuando se quieren quejar. Esta alternativa me permite si ellos no la quieren usar, sencillamente yo lo voy a atender del otro lado del plástico. Y yo sí la voy a usar, no se lo digo, no necesito expresarlo, pero ellos lo ven apenas ingresan”, manifestó Huerta.

Hasta el momento, no se cuenta con ninguna ley federal que exija el uso de mascarillas, solamente hay ordenanzas locales emitidas en 30 estados donde obligan a usar los cobertores faciales en los establecimientos.

Filippo Ferretti, conversó con Oscar Huerta, quien nos mostró la medida que implementó para protegerse del COVID-19 en su negocio:

