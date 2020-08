Conoce la historia de dos hermanitos de Tijuana que necesitan tu ayuda

(NOTICIAS YA).- Pedro y Pablo son unos adorables gemelos de 6 años que viven en la ciudad fronteriza de Tijuana junto a su padre y su abuelo paterno; uno de los niños requiere una cirugía y ambos de ir a la escuela.

Los dos pequeñitos nacieron siendo prematuros, a los siete meses, y eso le impidió a Pablo que una parte de su intestino terminará de desarrollarse, lo que lo ha obligado a portar una bolsa de colostomía en su abdomen.

El mayor sueño de Pablo es poder ir al baño como su hermano, Pedro, quien le ayuda con el cuidado de su bolsita.

“El mismo me dice ‘papá ya se me reventó la bolsita’ y pues tengo que venir a cambiarsela”, contó a NoticiasYa el padre de los niños, Reynaldo Fernández.

La bolsa de colostomía debe cambiarse todos los días. Sin embargo, por necesidad, el padre de los niños se ve obligado a cambiarla cada tres días.

Cada caja cuesta 1 mil 325 pesos, 60 dólares, y solo contiene 10 bolsas. El sueldo semanal del señor Reynaldo es de 1 mil 800 pesos, menos de 82 dólares; así que prácticamente trabaja para solventar esta necesidad.

El único ingreso para la familia Fernández es el sueldo del padre, pues la mamá de los niños murió cuando apenas tenían seis meses.

Aunado a la pérdida de su esposa, Reynaldo asumió el cuidado de sus hijos solo, aunque cuenta con la ayuda de su padre de 83 años, Ignacio Fernández. Pero, por la avanzada edad del abuelito, él también requiere cuidados.

“Mi niño por lo pronto no se puede operar porque no tiene su peso normal, le faltan 4 kilos, y ese es el problema. Me dijeron que le diera Pediasure”, destacó Reynaldo.

Para que el niño pueda ser sometido a su tercera cirugía en el seguro social, Reynaldo debe tener un trabajo formal.

Otro de los retos, será el cuidado de Pablo luego de la cirugía, pues requiere un tiempo de recuperación de seis semanas.

Por la condición de Pablo y las necesidades económicas de la familia, los gemelos no tienen una vida como la de otros niños de su edad.

Por la mañana ayudan a su papá a limpiar un barranco sobre el cual está construida su casa de madera y por la tarde tratan de aprender de números y letras.

Sin embargo, ninguno de los dos ha ido a la escuela antes y ahora tratan de aprovechar las clases por televisión que otorga el Gobierno de México debido a la pandemia.

Si deseas ayudar a la familia Fernández, puedes donar a la siguiente cuenta o comunicarte a estas líneas telefónicas:

Cuenta: 4152 3134 9348 1845 a nombre de Ignacio Fernández.

Con Reynaldo Fernández al 664 136 0751.

O también puede comunicarse a nuestra línea de ayuda en San Diego al 858 503 6532.