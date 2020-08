Evacuados comienzan a regresar a sus casas

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Más refuerzos de bomberos, equipo y recursos continúan llegando a la costa central para sofocar las llamas de los incendios, en momentos que se levantan algunas evacuaciones.

os incendios del condado de Monterey se han extinguido en un 60 %, la situación del condado de Santa Cruz es diferente. Los bomberos continúan buscando nuevas estrategias para sofocar las llamas y algunos están regresando a sus casas.

Gracias al esfuerzo de muchas bomberos hoy a la 1:00 de la tarde las personas evacuadas de los Incendio River y Carmen ya podrán regresar a sus casas.

Calfire recomienda obedecer las señales de control de tráfico. Los equipos de bomberos y las empresas de servicios públicos permanecerán en el area para mitigar cualquier problema de incendio y restaurar los servicios públicos.

El incendio River ha consumido 48.700 acres de tierra, extinguido en un 58 % con 30 estructuras destruidas.

El incendio de Carmel ha quemado 6700 acres de maleza, extinguido en un 60 % con 63 viviendas destruidas.

El portavoz de Cal Fire del Condado de dijo que en el incendio River se están enfocando en el sur donde donde se encuentra Arroyo seco y Carmel porque es un area de terreno difícil donde es muy difícil poner una línea de contención. Están despachando mucho personal para este operativo.

El incendio del condado de Santa Cruz ha quemado 91.333 acres de maleza con un 21 % extinguido.

445 viviendas destruidas y amenazadas 23.000.

Han dado la orden de apertura al campo de la Universidad de Santa Cruz y dieron la orden para que los residentes de Scotts Valley y areas no incorporadas puedan regresar a sus casas.

Las otras areas tardarán más días y será un proceso sistemático.. Oficiales también dijeron que dos personas están desaparecidas y aún las están buscando.

El portavoz de Cal Fire del condado de Santa Cruz dijo que desean asegurarse de que las personas que regresar de las areas evacudas van a estar bien y no van a estar arriesgando su vida cuando regresen a sus hogares, quieren asegurarse que hay carreteras abiertas y no hay árboles caídos. Entre las estrategias que tienen para sofocar las llamas para que cuando el Incendio llegue, no haya nada para quemar y es un proceso que requiere tiempo.

